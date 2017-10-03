کشته شدن یک افسر توسط سربازش در کرج/ سرباز خودکشی کرد

حاجی رضا شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه یک سرباز در کرج بعد از قتل افسر کادر نیروی انتظامی خودکشی کرد، اظهار کرد: محل وقوع این حادثه انبار مواد ناریه در محل آزادراه تهران - کرج بود که برای حفر تونل مورداستفاده قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به اینکه دو سرباز و یک کادر نیروی انتظامی مسئول نگهداری از این محل بودند، افزود: اختلاف به سبب پست دادن سرباز باعث بروز این حادثه شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرج تصریح کرد: این اختلاف و نزاع بستر گلاویز شدن سرباز نیروی انتظامی با نیروی کادری را فراهم و سرانجام با شلیک اسلحه توسط سرباز؛ نیروی کادری به قتل می‌رسد.

شاکرمی گفت: بعد از این حادثه سرباز نیز با شلیک گلوله خودکشی می‌کند.

به گفته وی تحقیقات در خصوص این پرونده توسط دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان البرز ادامه دارد.