  1. استانها
  2. البرز
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۸

دادستانی کرج اعلام کرد:

کشته شدن یک افسر توسط سربازش در کرج/ سرباز خودکشی کرد

کشته شدن یک افسر توسط سربازش در کرج/ سرباز خودکشی کرد

کرج - دادستان عمومی و انقلاب کرج از کشته شدن یک افسر در انبار مهمات کلاک توسط سربازش خبر داد و گفت: سرباز نیز خودکشی کرد.

حاجی رضا شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه یک سرباز در کرج بعد از قتل افسر کادر نیروی انتظامی خودکشی کرد، اظهار کرد: محل وقوع این حادثه انبار مواد ناریه در محل آزادراه تهران - کرج بود که برای حفر تونل مورداستفاده قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به اینکه دو سرباز و یک کادر نیروی انتظامی مسئول نگهداری از این محل بودند، افزود: اختلاف به سبب پست دادن سرباز باعث بروز این حادثه شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرج تصریح کرد: این اختلاف و نزاع بستر گلاویز شدن سرباز نیروی انتظامی با نیروی کادری را فراهم و سرانجام با شلیک اسلحه توسط سرباز؛ نیروی کادری  به قتل می‌رسد.

شاکرمی گفت: بعد از این حادثه سرباز نیز  با شلیک گلوله خودکشی می‌کند.

به گفته وی تحقیقات در خصوص این پرونده توسط دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان البرز ادامه دارد.

کد مطلب 4103756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها