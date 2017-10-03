افزایش ۲۹۳ درصدی کشف مواد مخدر در بوشهر/کاهش سرقت و جرایم خشن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی عصر سه‌شنبه در نشست خبری اظهار داشت: امنیت متعلق به همه مردم است و همه می‌توانند در آن نقش داشته باشند و رسانه‌ها نقشی ارزنده در امنیت دارند.

وی اضافه کرد: ما در ایجاد و ارتقای امنیت می‌توانیم نقش داشته باشیم و شما اصحاب رسانه هم در ایجاد احساس امنیت می‌توانید نقشی ویژه داشته باشید. امنیت کافی نیست، زمانی امنیت موثر است که احساس امنیت هم وجود داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خطاب به خبرنگاران استان بوشهر بیان کرد: تقاضا داریم که همچون گذشته ویژگی‌های خوب استان را برجسته کنید و مردم احساس امنیت و آرامش کنند در این محیطی که زندگی می‌کنند.

تشریح برنامه‌های هفته نیروی انتظامی

وی با اشاره به برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در استان بوشهر ادامه داد: حضور در نماز جمعه و دیدار با خانواده شهدا، برگزاری مراسم صبحگاه مشترک، حضور مسئولان ناجا در رسانه، تجلیل از پلیس افتخاری از جمله این برنامه‌های است.

واعظی خاطرنشان کرد: همایش طلایه‌داران ترافیک، برگزاری برنامه‌های آموزش همگانی، نشست با قضات، برگزاری مانور موتورسیکلت‌سواران قانونمند، طرح مردم‌یاری، همایش پلیس و اصناف و برگزاری مراسم غبارروبی قبور شهدا و تجلیل از حافظان قرآن و دیدار با علما در هفته نیروی انتظامی پیش‌بینی شده است.

افزایش سرقت بانک‌ها

وی افزود: طی شش ماه نخست امسال در بحث سرقت‌ها سرقت بانک افزایش کمی نسبت به سال قبل داشتیم ولی در یک عملیات بسیار خوب سارقانی که سه سرقت مسلحانه داشتند دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: این افراد از اسفند سال ۹۵ یک طلافروشی در دلوار شروع کردند و سپس دو پست بانک را مورد سرقت قرار دادند و با اقدامات فنی و عملیاتی و اطلاعاتی هویت این افراد مشخص شد و در یک درگیری یکی از آنها دستگیر شد و یکی دیگر هم دستگیر شد و یکی از همدستان آنها چند روز پیش دستگیر شد.

وی اظهار داشت: در مورد سرقت مغازه نیز مقداری افزایش را شاهد بودیم و در سرقت منزل نیز افزایش داشتیم.

کاهش جمع کل سرقت‌ها

سردار واعظی اضافه کرد: جمع کل سرقت‌ها نسبت به سال قبل شاهد کاهش هستیم و سرقت به عنف با درصد بسیار خوبی کاهش یافته است و راهزنی و گروگان‌گیری امنیتی نداشتیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه قتل نسبت به سال قبل شاهد کاهش ۱۵ درصدی هستیم، ادامه داد: افزایش ۲۹۳ درصدی در زمینه کشفیات مواد مخدر در سطح استان شاهد هستیم.

کاهش تصادفات

وی بیان کرد: در بحث راهنمایی و رانندگی نیز وضعیت بسیار خوبی را در استان شاهد هستیم و شاهد کاهش ۲۵ درصد فوت‌شدگان حوادث رانندگی هستیم.

واعظی از کاهش ۱۴ درصدی تیراندازی خبر داد و افزود: طی شش ماه نخست امسال جرایم خشن و جنایی در استان بوشهر ۱۹ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: در شهرستان بوشهر شاهد کاهش ۲۱ درصدی جرایم خشن هستیم و در کشفیات نیز عملکرد بسیار خوبی داشته‌ایم و ۱۱۸ درصد کشفیات قتل داشتیم، سرقت به عنف ۱۱۳ درصد کشفیات داشتیم.

کشف ۹۴ درصدی سرقت‌ها

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در زمینه سرقت‌ها کاهش ۴ درصدی نسبت به سال قبل داشتیم. ۹۴ درصد سرقت‌ها در سال جاری کشف شده است.

وی اضافه کرد: در تصادفات درون شهری ۱۳ درصد کاهش داشتیم و در تصادفات برون شهری ۱۹ درصد کاهش و در تعداد کشته‌های درون شهری ۲۷ درصد و برون شهری ۲۴ درصد کاهش داشتیم.

واعظی با بیان اینکه در زمینه جرایم فضای مجازی درصد کشف نسبت به وقوع ۹۶ درصد بوده است، تصریح کرد: امسال پنج تن مواد مخدر در استان کشف شده است که نسبت به سال قبل ۲۹۳ درصد افزایش کشف داشته‌ایم.