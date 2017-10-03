۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۶

مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور اعلام کرد

هوای پاک در ارومیه و شیراز/هوای ناسالم در مشهد و بوشهر

مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور هوای کلانشهرهای کشور در ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد که بر این اساس ارومیه و شیراز هوای پاک داشته، ۱۸ کلانشهر هوای سالم و مشهد و بوشهر هم هوای ناسالم داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور شاخص کیفی هوای کلانشهرها و مراکز استانها در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح روز یازدهم مهرماه ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

بر این اساس ارومیه با شاخص ۴۴ و شیراز با شاخص ۴۶ در این بازه زمانی از هوای پاک برخوردار بود.

همچنین در همین بازه زمانی یاسوج با شاخص ۵۲، ایلام با شاخص ۵۴، 

بجنورد با شاخص ۶۲،  قزوین با شاخص ۶۴، قم با شاخص ۶۵، بندرعباس با شاخص ۶۷، یزد با شاخص ۸۶، کرج با شاخص ۵۹، اصفهان با شاخص ۸۷، تبریز با شاخص ۵۵، ارومیه با شاخص ۷۳، اهواز با شاخص ۹۰، تهران با شاخص ۷۰، کرمان با شاخص ۸۵،خرم‌آباد با شاخص ۷۱، زاهدان با شاخص ۶۴، سنندج با شاخص ۸۰، همدان با شاخص ۵۵، و اراک با شاخص ۹۱ هوایی سالم داشتند.

در این بازه زمانی هوای مشهد با شاخص ۱۰۵ و بوشهر با شاخص ۱۴۷  برای افراد حساس ناسالم بود.  

شاخص هوای کمتر از ۵۰ پاک، بین ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس و بالاتر از ۱۵۰ ناسالم برای همه گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

