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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۸:۴۱

مدیرکل راهداری استان همدان:

امسال ۳۴ راهدارخانه در استان همدان تجهیز می‌شود

امسال ۳۴ راهدارخانه در استان همدان تجهیز می‌شود

همدان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان گفت: امسال ۳۴ راهدارخانه در استان همدان تجهیز می‌شود.

محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از آذرماه امسال راهدارخانه‌های زمستانی فعالیت خود را آغاز می کنند، عنوان کرد: امسال ۳۴ راهدارخانه در استان همدان تجهیز می‌شود.

وی با بیان اینکه از مجموع ۳۴ راهدار خانه در استان همدان ۱۰ راهدارخانه استیجاری است، عنوان کرد: امسال ۲۸۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در راه‌های استان همدان مستقر خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان بااشاره به اینکه در سال جاری ۲۵ دستگاه ماشین‌آلات نیز از بخش خصوصی برای استقرار در جاده های استان همدان اجاره  می‌شود، عنوان کرد: امسال تعداد نیروهای راهداری در طرح زمستانه ۵۳۹ نفر خواهد بود.

وی از پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی ذخیره شن و ماسه در سال جاری خبر داد و یادآور شد: امسال مناقصه ۱۵ هزار تن نمک انجام شده و تهیه ۶۰ هزار تن ماسه برای راه‌های استان همدان در فصل زمستان در دست اقدام است.

رودباری گفت: امسال تعدادی تراکتور نیز از سوی دهیاری‌ها تهیه می شود تا در زمان بارش برف با حداقل زمان، راه‌های روستایی با سرعت بیشتری در فصل زمستان باز شود.

کد مطلب 4103767

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