محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از آذرماه امسال راهدارخانههای زمستانی فعالیت خود را آغاز می کنند، عنوان کرد: امسال ۳۴ راهدارخانه در استان همدان تجهیز میشود.
وی با بیان اینکه از مجموع ۳۴ راهدار خانه در استان همدان ۱۰ راهدارخانه استیجاری است، عنوان کرد: امسال ۲۸۸ دستگاه ماشینآلات راهداری در راههای استان همدان مستقر خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان بااشاره به اینکه در سال جاری ۲۵ دستگاه ماشینآلات نیز از بخش خصوصی برای استقرار در جاده های استان همدان اجاره میشود، عنوان کرد: امسال تعداد نیروهای راهداری در طرح زمستانه ۵۳۹ نفر خواهد بود.
وی از پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی ذخیره شن و ماسه در سال جاری خبر داد و یادآور شد: امسال مناقصه ۱۵ هزار تن نمک انجام شده و تهیه ۶۰ هزار تن ماسه برای راههای استان همدان در فصل زمستان در دست اقدام است.
رودباری گفت: امسال تعدادی تراکتور نیز از سوی دهیاریها تهیه می شود تا در زمان بارش برف با حداقل زمان، راههای روستایی با سرعت بیشتری در فصل زمستان باز شود.
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