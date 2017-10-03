تولید ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار قطعه ماهی زینتی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولو بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همدان در بین استانهای داخلی وضعیت خوبی از نظر آبزی‌پروری دارد، گفت: طی سال گذشته ۵ هزار و ۳۷۰ تن ماهی قزل‌آلا و کپور در ۷۸۴ واحد استخر پرورش ماهی در استان همدان تولید شد.

مدیر امور شیلات جهاد کشاورزی استان همدان بااشاره به وجود ۴۶ تولید ماهیان زینتی در استان همدان، گفت: سال گذشته ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار قطعه ماهی زینتی در استان همدان تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه همدان از قطب‌های تولید و تکثیر ماهی قزل‌آلای در کشور است، افزود: بزرگترین واحد تولید ماهی سردآبی کشور در استان همدان راه‌اندازی شده است.

مدیر امور شیلات جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه سال گذشته ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه بچه ماهی قزل‌آلا در همدان تولید و ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه رهاسازی شد، گفت: حوزه شیلات استان همدان برای یک‌هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

مدیر امور شیلات جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه با اشاره به پروژه‌های ترویج مشارکتی و بیان اینکه جهاد کشاورزی برای استخرهای سال اولی ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز آبزی‌پرور را تامین می‌کند، گفت: در همین راستا ۴۰ هزار قطعه بچه‌ماهی کپور تهیه و در ۷۵ استخر سال اولی توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی برای استخر سال اولی ۲۰ هزار قطعه ماهی قزل‌آلا به صورت ترویجی کمک کرده است، افزود: تاکنون ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه بچه ماهی قزل‌آلا در استخر سردآبی توزیع شده است.

دولو از برگزاری دوره های آموزشی طبخ ماهی در همدان خبر داد و عنوان کرد: تاکنون ۳۷ هزار نفر در استان همدان در دوره‌های آموزشی طبخ ماهی شرکت کرده اند.

وی میانگین سرانه مصرف ماهی در کشور را ۱۰.۶ کیلوگرم ذکر کرد و گفت: باید برای افزایش سرانه مصرف این ماده پروتئینی برنامه داشت.

دولو یادآور شد: طی ۶ ماه نخست سال جاری ۱۴ میلیون تخم قزل‌آلا وارد استان همدان شد.