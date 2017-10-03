آماده ام تجاربم را در اختیار رئیس جمعیت هلال احمر قرار دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه دکتر سید امیرمحسن ضیایی به رئیس جمهوری آمده است:«بی‌شک خدمت در جمعیت هلال‌احمر توفیق بزرگی است که خداوند متعالی نصیب اینجانب فرموده بود. اینک که مقدر شده پس از ۳۲ ماه خدمت، بار دگر به ساحت دانشگاه و تعلیم و تربیت بازگردم، لازم می‌دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را به‌خاطر اعتمادی که به اینجانب روا داشته‌اید، ابراز نمایم.»

وی در این نامه افزوده است: «رجاء واثق دارم جمعیت امروز کارآمدتر و آماده‌تر در خدمت به مردم آسیب‌دیده قرار دارد و پرتوان‌تر و با برنامه‌های روزآمد و کاربردی و قابل ارزیابی در مسیر ارزش‌ها و اصول بنیادین این نهضت جهانی و مقتدرتر از قبل به پیش می‌رود و در این زمینه مساعدت‌های شخص جنابعالی و دولت محترم بیش از گذشته بسیار مهم و مغتنم خواهد بود و می‌تواند جمعیت را در مسیر سخت و پر چالش خود یاری نماید.»

توجه به نقش ارزشمند سرمایه های اجتماعی در مدیریت بحران

رئیس سابق جمعیت هلال‌احمر در این نامه با تاکید بر اینکه «برای مدیریت کارآمد سوانح و حوادث طبیعی و انسان‌ساز ظرفیت دولت به تنهایی کافی نیست و مردم می‌باید در مراحل مختلف پیشگیری، کاهش ریسک و خطر پذیری، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و سازگاری با تغییرات اقلیم به صحنه آمده و نقش جدی ایفا نمایند»؛ آورده است: «بدیهی است هر چه جمعیت تواناتر باشد و ارتباط نظام‌مندتری با مردم از یک طرف و دولت و سایر نهادهای مسئول از طرف دیگر داشته باشد و بتواند از ظرفیت عظیم مردمی استفاده بیشتری بنماید؛ امکان تبدیل مخاطرات به بحران کمتر شده و تلفات و خسارات احتمالی کاهش چشمگیری خواهد یافت که این همان نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران است.»

تجارب ارزنده هلال‌احمر در مدیریت بحران

به گفته ضیائی، امروزه با رشد و توسعه سریع شهرها، توسعه نامتوازن، زیستگاه‌های نامطمئن، حاشیه‌نشینی و از همه مهمتر تغییرات اقلیم به همراه میزان بالای آسیب‌پذیری جامعه ما در ابعاد فیزیکی، محیطی و اجتماعی، ظرفیت تاب‌آوری ما به‌شدت پایین بوده و هر مخاطره طبیعی یا انسان‌ساز می‌تواند به سرعت به یک بحران تبدیل شود.

وی تاکید کرده است: «به‌عنوان یک تجربه مدیریتی پیشنهاد می‌کنم در صورت صلاحدید، دستور عاجلی برای بررسی این موضوع مهم صادر فرموده تا برنامه ملی مدیریت بحران در یک کمیته کشوری با نگاهی همه‌جانبه و چند لایه و نظاممند تدوین شود و تکلیف تمامی دستگاه‌های مسئول مدیریت بحران یک‌بار برای همیشه تعیین شود و اگر لازم است ادغام یا انتزاعی صورت گیرد، برای سپری کردن مراحل قانونی، به مجلس محترم تقدیم شود یا در لایحه مدیریت بحران پیشنهاد شود. در این زمینه جمعیت با تجربیات زیادی که اندوخته است، می‌تواند نقش مهم و برجسته ای داشته و بازوی معین توانایی برای دولت و حاکمیت باشد.»

بهره‌گیری از ظرفیت‌های محیطی

ضیائی در این نامه با اشاره به دوره خدمت خود در جمعیت هلال‌احمر تاکید کرده است:«در این دوره خدمتی، جمعیت بر اساس اصول خود سعی کرد جناحی و حزبی عمل نکند، حاشیه نداشته باشد، مستقل و عزیز و محترم بماند، به جوانان و داوطلبان به عنوان سرمایه مهم جمعیت توجه نماید، تبدیل به یک سازمان مدرن و یادگیرنده شود و از همه مهمتر علمی و مبتنی بر شواهد اداره شود.»

وی افزوده است:«در این مدت تلاش شد با برنامه و در یک مسیر ریل‌گذاری شده مورد توافق همه ارکان و بدنه جمعیت حرکت کند، از ظرفیت های محیطی بیشتر استفاده کند، صف و ستاد را به هم نزدیک سازد، اختیارات صف را با حفظ نظارت دقیق افزایش دهد، هوشمند و چابک و شفاف عمل نماید، با همه ظرفیت و در سریع ترین زمان ممکن برای کمک و خدمت به مردم به صحنه بیاید و حضور بین‌المللی خود را به‌خصوص در فضای پسابرجامی تقویت نماید، منابع در دسترس را با حداکثر بهره وری مدیریت نماید و اینها همه با توفیقات خداوند متعال و همکاری صمیمانه مدیران، پرسنل، امداد گران، نجاتگران و جوانان و داوطلبان در درجات مختلف حاصل آمد.»

اعتماد و اطمینان مردم به هلال‌احمر

رئیس سابق جمعیت هلال‌احمر در نامه خود تاکید کرده است:«تلاش کردیم پرچم جمعیت همچنان سفید بماند و به تعبیر زیبای حضرتعالی هر کسی این پرچم را در هر جای ایران و جهان ببیند، احساس آرامش و امنیت نماید و این اعتماد و اطمینان را در جای جای این سرزمین و در حین مأموریت‌هایی که انجام دادیم؛ مشاهده کردیم»

وی خاطر نشان کرده است که «ظرفیت جمعیت هلال‌احمر تنها پاسخ به سوانح و حوادث نیست و می‌تواند در عرصه‌های مهمی چون تاب‌آوری جامعه و ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی جدی داشته باشد و همچنین نقش مهمی در ایجاد فضای انجام مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان، مشارکت پذیری داوطلبان و سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد جامعه‌ای مسئول، هم‌بسته، پیوسته، هم آرمان و همگرا داشته باشد. همچنین به‌عنوان عضو مهمی از یک نهضت جهانی در رسانیدن پیام صلح و بشردوستی ایرانیان نقش ارزنده‌ای در دیپلماسی عمومی کشور ایفا کند.»

امید است دستاوردهای ۹۶ ساله جمعیت حفظ شده و ارتقاء یابد

ضیائی با آرزوی موفقیت برای تیم جدید مدیریتی هلال‌احمر در نامه خود آورده است: «امیدوارم تیم مدیریتی جدید در حفظ و ارتقاء این دستاوردها که متعلق به همه مردم ایران و حاصل سرمایه سازمانی ۹۶ ساله این مجموعه خدوم است، تمامی همت خود را به‌کار گیرند. اینجانب نیز آماده‌ام تجارب اندک خود را در اختیار رئیس منتخب جدید جمعیت قرار دهم و آنچه در توان دارم را به عنوان یک داوطلب کوچک جمعیت، برای حرکت روانتر این نهاد عام‌المنفعه و ارزشمند در طبق اخلاص بگذارم.»

در پایان این نامه آمده است: «دوام توفیقات حضرتعالی و دولت محترم را در خدمت به مردم شریف ایران از درگاه خداوند مهربان خواستارم.»

دکتر ضیائی همچنین دستاوردهای جمعیت هلال احمر در دولت یازدهم را به رئیس‌جمهوری ارائه کرد.