«نتانیاهو»: شاخه نظامی حماس را منحل و رابطه با ایران را قطع کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پست، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس امروز سه شنبه در بازدید از شهرک صهیونیست نشین «معاله آدومیم» (Ma’ale Adumim) علاوه با تأکید بر ادامه توسعه طلبی ها با ساخت هزاران شهرک جدید در اراضی اشغالی، بازهم از تمایلاتش آشکارا سخن گفت.

نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در اظهاراتی گفت: انتظار داریم صحبت درباره فرایند سازش از سوی هر کسی که باشد، الزاماً با به رسمیت شناختن اسرائیل و دولت یهودی (!) همراه باشد.

«بنیامین نتانیاهو» ادامه داد: هر کسی می‌ خواهد مصالحه کند، باید دولت (!) ما را به رسمیت بشناسد.

وی ادعا کرد: رویکردمان واضح است، کسانی که به دنبال مصالحه هستند، باید شاخه نظامی حماس را منحل اعلام کرده و نیز روابط با ایران را قطع نماید.

لازم به ذکر است، دولت وفاق ملی فلسطین که دیروز (دوشنبه) به ریاست «رامی الحمدالله» نخست وزیر این دولت وارد نوار غزه شده بود، امروز اولین جلسه خود را بعد از ۳ سال در نوار غزه تشکیل داد.

بر اساس این خبر نخست وزیر دولت وفاق ملی که روز گذشته حضور دولت در نوار غزه را در راستای رفع اختلافات داخلی فلسطینی ها توصیف کرده بود از جامعه جهانی خواست تا به رژیم اسرائیل فشار وارد کنند و محاصره نوار غزه به وسیله این رژیم، شکسته شود.

وی تأکید کرد که باید تحریم هایی که رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین اعمال کرده به ویژه از طریق بازگشایی گذرگاه ها رفع شود.

الحمدالله از تلاش مصر برای حصول توافق میان حماس و فتح نیز تقدیر و از همه تلاش ها و راهکارهای موجود برای پایان شکاف داخلی فلسطین استقبال کرد.