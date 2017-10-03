به گزارش خبرنگار مهر، ماریا خویش دوست ظهر سه‌شنبه در نشست با سالمندان اظهار داشت: با اجرایی شدن برنامه سلامت سالمندان در شهرستان دشتستان، به بیش از ۱۳ هزار سالمند خدمات بهداشتی ارائه شده است.

وی اضافه کرد: شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۹۶ با عنوان آینده‌ای بهتر با مشارکت سالمندان برای تغییر نگاه به سالمندی و نقش سالمند در جامعه و اقتصاد انتخاب شده است.

خویش دوست افزود: برنامه سالمندان در شهرستان دشتستان در بهمن ۹۵ در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت اجرایی شد و در سامانه یکپارچه سیب، بیش از ۲۱ هزار نفر سالمند ثبت‌نام شده‌اند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۹۲ نفر حداقل یک‌بار خدمت گرفته‌اند که درصد پوشش آن در شهرستان ۶۰ درصد است.

وی تصریح کرد: از شروع طرح تا کنون، فراخوان های فراوانی جهت انجام مراقبت های معمول سالمندی در شهرستان انجام شده که به‌صورت حضور مراقبین در ادارات، مساجد، بسیج، محل‌های تجمع سالمندان و تهیه بروشور و آموزش بوده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: مراقبت‌هایی که در یک مراجعه برای فرد سالمند توسط مراقبین سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت انجام می‌گیرد شامل بررسی فشار خون، دیابت، اختلال چربی، عوامل خطر سقوط در سالمندی، خطر سنجی قلبی و عروقی ،بررسی سلامت روان و تغذیه است.

وی گفت: فرایند سالمندی تغییرات تدریجی در ساختار و عملکرد موجودات زنده است که با مرور زمان ایجاد شده و ناشی از بیماری با صدمات عمده نیست و سرانجام منجر به افزایش احتمال مرگ می گردد، بنا به تعریف و توصیف سازمان بهداشت جهانی، سالمند به کسی گفته می شود که سن ۶۰ سالگی را پشت سرگذاشته باشد و از نظر سنی به ۳ گروه سالمند جوان (۷۰-۶۰)، سالمند میانسال (۸۰-۷۱) و سالمند پیر(۸۱ به بالا ) تقسیم می‌شوند.

خویش‌دوست اضافه کرد: از نظر سازمان جهانی بهداشت، سالمند فعال عبارت است از فرایندی که در آن دستیابی به حداکثر فرصت هایی برای سلامت، مشارکت و امنیت در راستای برقراری کیفیت زندگی بهتر برقرار شود.