سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در توسعه چهارمحال و بختیاری دارند، اظهار داشت: توسعه شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان دارد.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی با ایجاد علم و تکنولوژی محقق می شود که شرکت های دانش بنیان می توانند در این مسیر تاثیر قابل توجهی داشته باشند.

وی تاکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور با تحقق اقتصاد مقاومتی حل می شود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی مسیر توسعه چهارمحال و بختیاری را هموار می کند، اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان بسیاری از مشکلات استان را حل می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کاهش نرخ بیکاری از مهمترین دستاوردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان است.

وی در ادامه یادآور شد: اقتصاد مقاومتی وابستگی ها را به خارج از کشور کاهش می دهد و موجب توسعه سایر بخش ها می شود.

شرکت های دانش بنیان باید حمایت شوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شرکت های دانش بنیان باید حمایت شوند، تاکید کرد: در حال حاضر بسته های حمایتی بسیار خوبی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان توسط دولت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ایجاد اشتغال و رونق بخش تولید از اولویت های اصلی مسئولان ارشد استان چهارمحال و بختیاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی استان به واسطه وجود مشکلات مختلف غیر فعال شده بودند، عنوان کرد: با شناسایی مشکلات و رفع انها هم اکنون شاهد فعال شدن بسیاری از واحدهای صنعتی در این استان هستیم.