شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت در کرمانشاه به عزاداری پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با سومین روز شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش، مردم کرمانشاه در قالب هیئات و دسته جات عزاداری به خیابانها آمدند و در سوگ شهادت سرور آزادگان جهان عزاداری کردند.

تجمع عزاداران در میدان غدیر شهر کرمانشاه برگزار شد و عزاداران از زن و مرد و پیر و جوان و کوچک و بزرگ به یاد مظلومیت شهدای دشت کربلا بر سر و سینه زدند.

کرمانشاهیان امروز با حضور خود در مراسم سومین روز شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اعلام کردند که هرگز زیر بار ظلم و ستم زورگویان و یزیدیان زمان نخواهند رفت و ادامه دهنده راه سرور و سالار شهیدان هستند.

همچنین دانشجویان و اساتید استان کرمانشاه نیز در سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام گرد هم آمدند و به عزاداری پرداختند.