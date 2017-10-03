۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

در سومین روز شهادت ابا عبدالله الحسین(ع)؛

شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت در کرمانشاه به عزاداری پرداختند

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در سومین روز از شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با سومین روز شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش، مردم کرمانشاه در قالب هیئات و دسته جات عزاداری به خیابانها آمدند و در سوگ شهادت سرور آزادگان جهان عزاداری کردند.

تجمع عزاداران در میدان غدیر شهر کرمانشاه برگزار شد و عزاداران از زن و مرد و پیر و جوان و کوچک و بزرگ به یاد مظلومیت شهدای دشت کربلا بر سر و سینه زدند.

کرمانشاهیان امروز با حضور خود در مراسم سومین روز شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اعلام کردند که هرگز زیر بار ظلم و ستم زورگویان و یزیدیان زمان نخواهند رفت و ادامه دهنده راه سرور و سالار شهیدان هستند.

همچنین دانشجویان  و اساتید استان کرمانشاه نیز در سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام گرد هم آمدند و به عزاداری پرداختند.

کد مطلب 4103792

