ترامپ: درباره قوانین حمل سلاح گفتگو خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، تنها ۲ روز پس از حادثه مرگبار «لاس‌ وگاس» که شبکه تلویزیونی «سی‌اِن‌اِن» نیز روز گذشته آن را مرگبارترین تیراندازی تاریخ آمریکا توصیف کرده بود، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره اعمال نظارت هائی بر حمل سلاح در این کشور گفت: ما با گذشت زمان درباره قوانین مربوط به حمل سلاح گرم گفتگو خواهیم کرد.

لازم به ذکر است، حادثه تیراندازی یکشنبه شب در لاس وگاس آمریکا قریب به ۶۰ قربانی و حدود ۶۰۰ زخمی در پی داشت.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس هم امروز در برنامه «صبح بخیر انگلیس» درباره حادثه دو روز گذشته لاس و گاس گفته بود: امیدوارم آمریکا به حدی از این حادثه تکان خورده باشد که فکری برای کنترل سلاح بکند.

کارشناسان عدم تمایل به اعمال قوانین نظارتی بر حمل و استفاده از سلاح در آمریکا را مشارکت خیل عظیمی از سیاست مداران این کشور در کارخانه های پرسود ساخت اسلحه و تجهیزات تهاجمی می دانند.