تجویز داروهای خارج از فهرست وزارت بهداشت ممنوع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا اصغری در نامه ای خطاب به دکتر ایرج فاضل با بیان اینکه فهرست داروهای ایران مبنای تولید، واردات، عرضه و توزیع داروها در بازار داروئی کشور است نوشت: از آنجا که شرکت های دارویی و داروخانه های کشور طبق قانون مجاز به توزیع و عرضه داروهای خارج از این فهرست نیستند تجویز داروهای خارج از فهرست توسط بعضی از همکاران پزشک باعث سرگردانی بیماران در تهیه آن نوع داروها و همچنین بروز کمبودهای غیر واقعی در بازار داروئی کشور خواهد شد.

همچنین در این نامه با اشاره به بند پ ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تجویز داروهای خارج از فهرست را تخلف به حساب می آورد خواستار این شده است که دکتر ایرج فاضل، به نحو مقتضی دستور اطلاع رسانی «خودداری از تجویز هر گونه داروی خارج از فهرست داروهای ایران» را به تمامی همکاران پزشک و انجمن های علمی و تخصصی پزشکی صادر نماید.

وی در بخش دیگری از نامه خطاب به رئیس سازمان نظام پزشکی، آورده است: فهرست روزآمد داروهای ایران از طریق صفحه رسمی سازمان غذا و دارو به آدرس www.fda.gov.ir/item/۴۶۳ قابل دسترسی است ضمن آنکه دبیرخانه شورای بررسی و تدوین داروهای ایران آمادگی دارد پیشنهادات همه اشخاص حقیقی و حقوقی را در مورد حذف داروهای موجود و یا اضافه کردن داروهای جدید به فهرست دریافت و بررسی نماید.

بنا براین گزارش، بند پ ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه- فهرست رسمی داروهای ایران بر اساس نظام داروئی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر ۳ ماه یکبار تدوین و منتشر می شود لذا تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده تخلف محسوب گردیده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ محکوم می شود.