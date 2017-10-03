هانیه رجبی به نشان برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در شهر کازان روسیه جریان دارد، امروز سه شنبه هانیه رجبی در فرم «شوان جی ین» با امتیاز ۹.۴۵ به مدال برنز دست یافت. «تیا ژنگ» از هنگ کنگ با امتیاز ۹.۶۲ طلایی شد و «لیودما تمنا» از اوکراین با امتیاز ۹.۴۷ به مدال نقره رسید.

پیش از این زهرا کیانی برای کشورمان موفق به کسب نشان برنز شده بود. ضمن اینکه از ساعت ۱۹:۳۰ امشب هشت ساندا کار ایران برای کسب مدال طلا به دیدار رقبای خود می روند. برهمین اساس در وزن ۵۲- کیلوگرم بانوان شهربانو منصوریان در دیدار نهایی«لوان تای هوانگ» از ویتنام را پیش رو دارد. شهربانو منصوریان در وزن ۶۵- کیلوگرم در دیدار نهایی با «زکی احمد» از مصر مبارزه می کند. مریم هاشمی در وزن ۷۰- کیلوگرم برای کسب مدال طلا به مصاف «هرگی باکایدون» از فیلیپین می رود.

محسن محمد سیفی در وزن ۷۰- کیلوگرم در دیدار پایانی «فاتح جلال» از مصر را پیش رو دارد. «فی لونگ کای» از ماکائو رقیب یوسف صبری در دیدار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم است. معین تقوی در وزن ۸۵- کیلوگرم نیز برای کسب مدال طلا باید با «ایلیا وارچینا» از بلاروس پیکار کند. میلاد عارفی مقدم در وزن ۹۰- کیلوگرم «عمر علی» مصری را در فینال پیش رو دارد.

چهاردهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان که به میزبانی روسیه در شهر کازان جریان دارد، امشب به پایان می رسد.