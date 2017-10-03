به گزارش خبرنگار مهر، عباس دمیرچی در جلسه ستاد اربعین استان البرز که ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بابیان اینکه ثبت‌نام زائران از اول شهریور آغازشده که تاکنون ۲ هزار ۱۵۲ شهروند البرزی در راستای حضور در راهپیمایی بزرگ اربعین و اخذ ویزا در سامانه سما ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: ویزا به‌صورت انفرادی و یا گروه‌های پنج نفره صادر می‌شود.

مدیر سازمان حج و زیارت استان البرز میزان هزینه اخذ ویزا به ازای هر نفر را ۱۹۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این میزان هزینه به تفکیک ۴۰ دلار برای ویزا، ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان بیمه و ۶ هزار و ۲۰۰ تومان برای هزینه هلال‌احمر است.

دمیرچی با تأکید بر اینکه بر اینکه تعهدات در خصوص بیمه نسبت به سال گذشته بالا رفته است، اظهار کرد: دفاتر موقت زیارتی در برخی شهرها نظیر آسارا و شهر جدید هشتگرد راه‌اندازی شده است.

وی تعداد ویزای صادرشده طی سال گذشته را ۳۵ هزار و ۸۵۷ مورد اعلام کرد و گفت: البرز در خصوص صدور ویزا استان قزوین را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، پیرو این مهم طی سال گذشته ۲۵ هزار و ۳۶۲ ویزای صادرشده برای البرز و ۱۰ هزار و ۴۹۵ ویزای قزوین بوده است.

مدیر سازمان حج و زیارت البرز با تأکید بر اینکه تمامی وجوه مذکور از طریق درگاه اینترنتی دریافت خواهد شد، افزود: ویزاهای صادرشده به مدت سه ماه اعتبار خواهد داشت و زائران می‌توانند به مدت ۲۰ روز در عراق حضورداشته باشند.