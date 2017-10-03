۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸

مدیر سازمان حج و زیارت استان البرز:

۲۱۵۲ شهروند البرزی برای اخذ ویزای اربعین ثبت‌نام کردند

کرج - مدیر سازمان حج و زیارت استان البرز گفت: تاکنون ۲ هزارو ۱۵۲ البرزی برای حضور در مراسم اربعین و اخذ ویزا ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دمیرچی در جلسه ستاد اربعین استان البرز که ظهر سه‌شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بابیان اینکه ثبت‌نام زائران از اول شهریور آغازشده که تاکنون ۲ هزار ۱۵۲ شهروند البرزی در راستای حضور در راهپیمایی بزرگ اربعین و اخذ ویزا در سامانه سما ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: ویزا به‌صورت انفرادی و یا گروه‌های پنج نفره صادر می‌شود.

مدیر سازمان حج و زیارت استان البرز میزان هزینه اخذ ویزا به ازای هر نفر را ۱۹۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این میزان هزینه به تفکیک ۴۰ دلار برای ویزا، ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان بیمه و ۶ هزار و ۲۰۰ تومان برای هزینه هلال‌احمر است.

دمیرچی با تأکید بر اینکه بر اینکه تعهدات در خصوص بیمه نسبت به سال گذشته بالا رفته است، اظهار کرد: دفاتر موقت زیارتی در برخی شهرها نظیر آسارا و شهر جدید هشتگرد راه‌اندازی شده است.

وی تعداد ویزای صادرشده طی سال گذشته را ۳۵ هزار و ۸۵۷ مورد اعلام کرد و گفت: البرز در خصوص صدور ویزا استان قزوین را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، پیرو این مهم طی سال گذشته ۲۵ هزار و ۳۶۲ ویزای صادرشده برای البرز و ۱۰ هزار و ۴۹۵ ویزای قزوین بوده است.

مدیر سازمان حج و زیارت البرز با تأکید بر اینکه تمامی وجوه مذکور از طریق درگاه اینترنتی دریافت خواهد شد، افزود: ویزاهای صادرشده به مدت سه ماه اعتبار خواهد داشت و زائران می‌توانند به مدت ۲۰ روز در عراق حضورداشته باشند.

