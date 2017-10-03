به گزارش خبرنگار مهر، حسن بلندیان امروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به اقدامات سازمان بسیج مهندسین استان یزد در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور است.

وی از برگزاری دومین جشنواره صنایع برتر استان یزد خبر داد و گفت: این جشنواره با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مهرماه امسال و از سوی بسیج مهندسین استان یزد برگزار می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مهندسین یزد با اشاره به روند برگزاری این جشنواره افزود: دومین جشنواره صنایع برتر استان یزد از ۱۹ تا ۲۳ مهر در سالن کارخانه جنوب یزد واقع در خیابان آیت‌الله کاشانی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، ایجاد انگیزه در پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد زمینه مناسب برای افزایش قابلیت‌ها و رشد استعدادهای خلاق و نوآور، ترویج فرهنگ نوآوری و اراده و نهادینه سازی عبارت «ما می‌توانیم» در جامعه و ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه از جمله اهداف این جشنواره است.

بلندیان با اشاره به حضور متخصصان و مهندسان استان یزد در زمینه‌ها و گرایش‌های مختلف تخصصی در بسیج مهندسین یزد بیان کرد: تعریف‌های متعددی از اقتصاد مقاومتی بیان شده و ما به عنوان سربازان نظام تلاشمان بر این است که بتوانیم فرمایشات مقام معظم رهبری و اصول ۲۴ گانه ای که ایشان مطرح کردند را عملی کنیم.

رئیس سازمان بسیج مهندسین یزد تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان از اقتصاد مقاومتی تعریف بسیار جامع و کاملی ارائه فرمودند و ما باید در صدد تحقق عملیاتی این تعریف برآییم.