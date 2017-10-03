تیم دوئلین ووشو نخستین طلای ایران را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای ووشو قهرمانی جهان عصر امروز سه شنبه با برگزاری رقابتهای دوئلین یا همان مبارزه نمایشی پیگیری شد و تیم مردان ایران که طلای دوره قبل را در اختیار داشت، با ترکیب نوید مکوندی، فرشاد عربی و امیر محمدرضایی با امتیاز ۹/۶۱ روی سکوی نخست ایستاد و طلای دوره قبل خود را تکرار کرد.

در این بخش تیم کره جنوبی با امتیاز ۹.۴۸ نقره گرفت و اوکراین با امتیاز ۹.۴۷ به نشان برنز رسید.

همچنین تیم بانوان ایران با ترکیب زهرا کیانی، هانیه رجبی و ناهید پورشبانان به اجرای فرم پرداخت که توفیقی در کسب مدال نداشت. در این بخش مالزی مدال طلا کسب کرد. آمریکا نقره گرفت و مدال برنز هم به ماکائو رسید.

بنابراین تا اینجای کار تیم ملی ایران به یک طلا در بخش دوئلین مردان و دو برنز هانیه رجبی و زهرا کیانی دست پیدا کرده است.

این رقابتها از ساعت ۱۹/۳۰ امشب با برگزاری مبارزات نهایی بخش ساندا در اوزان مختلف پیگیری می شود که تیم کشورمان هشت نماینده برای کسب مدال در این بخش دارد.