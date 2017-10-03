به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت‌الله کشکولی سه‌شنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تولید امنیت چند وجهی است و چند عامل در ایجاد امنیت دخالت دارند و نیازمند مشارکت عمومی است.

وی به ترافیک در برخی نقاط شهر اشاره کرد و افزود: در حوزه حمل و نقل شهری به لحاظ بافت و معابر خاص درون شهری بار ترافیکی در سطح شهر به ویژه مرکز استان شاهد هستیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان بوشهر ادامه داد: برای احداث تقاطع غیرهمسطح در سه نقطه از شهر بوشهر سه اولویت در نظر گرفته شد که شامل میدان غدیر، میدان آزادی و میدان مطهری بود و قرار شد میدان آزادی ابتدا آغاز شود.

وی با بیان اینکه عملیات میدان آزادی سال ۹۴ آغاز شد، اضافه کرد: یکی از مهمترین علت‌های عدم پیشرفت فیزیکی مناسب اجرای این تقاطع، موانع و مشکلات معارض از جمله برق و آب و گاز و اشخاص حقیقی و حقوقی بود که در میدان وجود داشت.

کشکولی ادامه داد: امروز همراه با مسئولان ذی ربط از جمله شهردار و اعضای شورا از این طرح بازدید داشتیم و مقرر شد که کار طی دو شیفت انجام شود که تا پایان سال پروژه تکمیل شود.

وی با بیان اینکه انگیزه اصلی اجرای این پروژه روان سازی ترافیک است، خاطرنشان کرد: سالانه ۱۴ هزار دستگاه خودرو به ناوگان ما اضافه می‌شود و باید معبری برای این خودروها ایجاد شود و این تقاطع در همین راستا اجرا شد.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر بیان کرد: مقرر شده تا یک راه فرعی دسترسی از بلوار بهمنی به نیروگاه اتمی احداث شود و انتظار داریم مردم هم با حوصله رانندگی کنند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند تا این پروژه تکمیل شود.

وی گفت: امسال با هماهنگی آموزش و پرورش و شهرداری بوشهر به‌صورت ویژه سرویس مدارس را کنترل می‌کنیم و در بازگشایی مدارس کار خود را انجام می‌دهیم و ترافیک و تصادفات نسبت به سال قبل خیلی بهتر شده است.