یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهارکرد: برگزاری نمایشگاه کتاب یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی استان است.

احمد محبی گفت: مراسم افتتاحیه سیصد و سی ششمین نمایشگاه کتاب استانی و یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ١٧ مهرماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی استان برگزار خواهد شد.

وی حضور دکتر کارندایش مروستی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد را در استان فرصت مغتنمی برشمرد و افزود: در این سفر دو روزه مدیر کل امور اداری و منابع انسانی، مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی، مدیر کل دفتر برنامه و بودجه و مشاور معاون وزیر وزارت متبوع وی را همراهی خواهند کرد.

وی تعداد غرفه های نمایشگاه کتاب استان را ١١٦ غرفه عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه کتیی با موضاعات مختلف از قبیل پزشکی، حقوقی، دانشگاهی، کشاورزی، عمومی و مذهبی، کمک آموزشی و کودک و نوجوان و هنرو غیره عرضه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال ناشران استان ٢٠غرفه را برای عرضه محصولات خود در اختیار دارند، گفت: امسال ناشران برجسته ای از سراسر کشور برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کردند.

محبی ادامه داد: در کنار کمیت کار نمایشگاه ما به کیفیت نیز توجه داشته‌ایم و در این راستا از فروش کتاب‌هایی که در دیگر نمایشگاه ها به فروش نرفت و یا در استان امکان دسترسی به آن وجود دارد ممانعت به عمل می‌آید.

وی با اشاره به اینکه امسال نمایشگاه در شیفت صبح فعال نخواهد بود، تصریح کرد: در شیفت عصر نمایشگاه از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه برای بازدید علاقمندان به فرهنگ و کتاب باز است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی با اشاره به اختصاص ٨٠ میلیون تومان یارانه به نمایشگاه بین‌المللی کتاب خراسان جنوبی یادآور شد: در یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان ٤٠٠ میلیون تومان بن کارت خرید کتاب توزیع خواهد شد.

وی از مردم خواست در روزهای برپایی نمایشگاه به صورت تدریجی از این رویداد بزرگ فرهنگی بازدید کنند تا شرایط برای انتخاب هرچه بهتر کتب مورد علاقه مردم، برای بازدیدکنندگان فراهم باشد.

محبی گفت: کارت‌های خرید کتاب نمایشگاه فقط در همان روزهای نمایشگاه قابل استفاده است و بعد از اتمام نمایشگاه کسانی که فرصت نکنند از کارت خود استفاده کنند‌ کارت دو ماه بعد از اتمام نمایشگاه می تواند از طریق عابر بانک (ATM) های بانک عامل با کسر ٢٠ درصد یارانه مبلغ خود را دریافت نمایند.

وی ادامه داد: همچنین دارندگان کارت ها از طریق دستگاه های کارتخوان (POS) کلیه فروشگاه های سطح کشور با کسر ٢٠ درصد یارانه اقدام به خرید کنند.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه امسال برای هر نفر ٣٠ درصد تخفیف در خرید کتاب در نظر گرفته شده است، افزود: از این میزان ١٠درصد تخفیف ناشران و ٢٠درصد تخفیف وزارت ارشاد خواهد بود.