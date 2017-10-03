غیبت ۷ بازیکن اصلی ماشین سازی برابر شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، سبزقباهای فوتبال تبریز در حالی فردا برابر همشهری خود شهرداری صف آرایی می کنند که هفت بازیکن ماشین سازی به دلیل مصدومیت و محرومیت قادر به همراهی تیمشان نخواهند بود.

محسن دلیر، سالار افراسیابی، شروین بزرگ، علیرضا رمضانی، علی جراح کار و علی دیندار نفراتی هستند که به دلیل مصدومیت از لیست بازیکنان رسول خطیبی خارج شده اند. البته پزشکان تیم ماشین سازی در تلاش هستند تا دیندار را به بازی با شهرداری برسانند. از طرفی رضا حیدرزاده پدیده این روزهای ماشین سازی تبریز به دلیل اخراج در بازی قبلی، نمی تواند در دیدار فردا برای ماشین سازی به میدان برود.

همه این بازیکنان جزو نفرات اصلی و تاثیرگذار ماشین سازی هستند و حالا این تیم باید در غیاب هفت بازیکن مصدوم و محروم برابر شهرداری تبریز صف آرایی کنند.

ماشین سازان از ابتدای فصل با مشکلات و بدشانسی های مختلفی دست به گریبان بوده اند اما با این حال خطیبی توانسته روحیه و انگیزه را در بین شاگردانش حفظ کرده و تیمش نمایش رضایت بخشی را در بازی ها داشته باشد.