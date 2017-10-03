نشست تخصصی«سازگاری با تغییرات اقلیم و دانش بومی منابع آب» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی علمی با عنوان «سازگاری با تغییرات اقلیم و دانش بومی منابع آب» با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران بین المللی از کشورهای ایران، آلمان، سوئیس، فرانسه، کنیا و پاکستان با هدف جستجوی راهکارهای پایدار برای مقابله با تأثیرات منفی تغییرات اقلیم در منطقه از طریق ظرفیت های بومی و محلی آغاز شد.

در این نشست، ظرفیت‌های دانش بومی برای سازگاری بهتر با تغییرات اقلیم طی شش نشست علمی جداگانه با عناوین سازگاری با تغییرات اقلیمی از طریق فناوری، جنبه های اجتماعی و مدیریتی سازگاری با تغییرات اقلیمی، ابتکارات و برنامه های مرتبط با سازگاری با تغییرات اقلیمی، تغییرات اقلیمی، اکولوژی انسانی و منظرهای فرهنگی، آبیاری سنتی و سازگاری با تغییرات اقلیمی و جمع بندی و گزارش نهایی تشکیل می شود.

این نشست با همکاری مرکز بین المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی، دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و شرکت سهامی آب منطقه ای یزد و دانشگاه یزد از امروز تا ۱۳ مهرماه در حال برگزاری است.

به گزارش مهر، یزد یکی از مناطقی است که از فرآیند تغییر اقلیم بیشترین تأثیر را می گیرد و از ظرفیت بالایی در زمینه دانش بومی آب و میراث اجتماعی و فرهنگی آب برخوردار است.