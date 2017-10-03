۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۹

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد:

کشف ۱۶ فقره سرقت و دستگیری ۷ سارق در کرمان

کرمان - فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری هفت سارق و کشف ۱۶ فقره سرقت در ۲۴ ساعت گذشته توسط ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عبدالعلی روانبخش گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی در ۲۴ ساعت گذشته موفق شدند با گشت زنی های هدفمند و نامحسوس در سطح شهر کرمان هفت سارق را دستگیر و ۱۶ فقره سرقت را کشف کنند.

وی با اشاره به کشف ۹ دستگاه وسیله نقلیه سرقتی، تصریح کرد: همچنین ماموران پلیس در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ متهم تحت تعقیب مقام قضایی را نیز دستگیر کردند.

سرهنگ روانبخش گفت: ماموران انتظامی با استقرار در نقاط از پیش تعیین شده ۲۵ دستگاه وسایل نقلیه مزاحم، متخلف و فاقد مدارک که موجبات سلب آسایش شهروندان شده بودند را توقیف کردند.

وی  با اشاره به کشف مقداری اموال سرقت شده در بازرسی از مخفیگاه مجرمان دستگیر شده افزود: سارقان و متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

