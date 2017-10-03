کشتی گیر کرمانشاهی طلای مسابقات بین المللی کرکین روسیه را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولوی آقایان بزرگسالان به میزبانی دریاچه آزادی از ۱۳ مهرماه آغاز می شود.

تیم ملی کانوپولو مهیای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا می شود. به همین منظور در آغاز پنجمین مرحله اردوی آمادگی از ۱۳ مهرماه ۱۰ قایقران تیم ملی کانوپولوی آقایان بزرگسالان به آب می زنند.

این مرحله از اردو تا ۲۴ مهرماه ادامه پیدا خواهد کرد و محمدصدیق حشمتیان قایقران کرمانشاهی در این اردو حضور خواهد یافت.

کیومرث پاشایی ورزشکار رکورددار کرمانشاهی، برای سومین بار، به عنوان اولین پله نورد کرمانشاهی پله های نفسگیر برج میلاد را با نمایش غیرت و استقامت بطور ماراتن پیمایش کرد و به تاج برج رسید.

کیانوش رستمی پولادمرد کرمانشاهی به همراه تیم ملی وزنه برداری ایران در اردوی دبی شرکت دارد. تیم ملی خود را برای رقابتهای جهانی آماده می‌کند.

سعید احمدی نایب قهرمان مسابقات جهانی فرانسه که این روزها در کشور آمریکا حضور دارد یک دوره کلاس بین المللی کاراته با حضور ۱۵۰ نفر در این کشور برگزار کرد.

حاتم آزادی دو ومیدانی کارکرمانشاهی در رده سنی ۸۰ تا ۸۵ سال در مسابقات قهرمانی آسیا شهر روگاوا-چین ۳ مدال رنگارنگ طلا و نقره کسب کرد.

دوازدهمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی پاراکانو با حضور ۶ قایقران از امروز ۱۱ مهرماه در دریاچه آزادی آغاز می شود و تا اول آبان ماه ادامه خواهد داشت.

شهلا بهروزی راد بانوی شایسته کرمانشاهی نیز در این اردو حضور خواهد داشت.

یونس امامی کشتی گیر جوان و با استعداد شهرستان هرسین با شکست حریف روس خود در فینال، طلای مسابقات بین المللی کرکین روسیه را به دست آورد.

در هفته چهارم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور، تیم بعثت کرمانشاه فردا در ورزشگاه انقلاب به مصاف خیبر خرم آباد می‌رود.