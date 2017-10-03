شناسایی مهاجم ایستگاه قطار مارسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جرارد کولومب» وزیر کشور فرانسه اعلام کرد فردی که به مردم مارسی در ایستگاه قطار حمله کرده بود، اصالت تونسی دارد.

کولومب گفت: نام این فرد «احمد هناچی» است و مقامات تونسی اصالت وی را تایید کرده اند. هناچی در بین سال 2005 تا 2006 مرتکب جرائم زیادی شده است.

وی افزود: تا دیشب ما موفق به تشخیص هویت این فرد به طور قطعی نشده بودیم. در نیمه شب گذشته مقامات تونسی هویت وی را تایید کردند.

روز یکشنبه، هناچی با حمله به دو نفر با چاقو، آن ها را به قتل رساند. این واقعه در نزدیکی ایستگاه قطار سنت چارلز در مارسی رخ داد.

فرد حمله کننده توسط پلیس کشته شد.