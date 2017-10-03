یک گروه گردشگر خارجی از بیت تاریخی امام راحل در خمین بازدید کردند

حجت الاسلام علیرضا مرودشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال آمار گردشگران خارجی بازدید کننده از بیت امام رشد ۲۰درصدی داشته و این گردشگران متعلق به کشورهای آلمان، آمریکا، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا بوده اند.

مسئول موسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) در خمین، با اشاره به ضرورت شناخت و اطلاع رسانی در مورد بیت قدیمی امام به عنوان یک منطقه گردشگری و تاریخی و زادگاه رهبر بزرگ انقلاب، افزود: بیت تاریخی امام با تمام پتانسیل ها و ظرفیت هایی که دارد متعلق به مردم است و این موسسه تلاش می کند امکانات و ظرفیت های لازم را به منظور تقویت و جذب هرچه بیشتر گردشگران به کار گیرد.

مرودشتی خاطرنشان ساخت: این گروه از گردشگران آلمانی کارمندان بازنشسته بودند که روز سه شنبه با حضور در زادگاه امام راحل، ضمن آشنایی با قسمت های مختلف بیت امام با شیوه و سبک زندگی و ساده زیستی آن حضرت آشنا شدند.

مسئول موسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) در خمین تصریح کرد: بازید از نمایشگاه عکس و مجتمع جدید فرهنگی هنری یادگار امام از دیگر برنامه های این گردشگران بود که در جریان این بازدید توضیحاتی درباره معماری منزل امام راحل و سبک زندگی بنیان گذار انقلاب به گردشگران ارائه شد.