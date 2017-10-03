مدیران شهرستانی در گلستان مورد ارزیابی قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار علی آبادکتول اظهار کرد: چند ماه گذشته بود که استاندار گلستان اعلام کردند بعد از انتخابات قرار است جابه جایی هایی به ویژه در فرمانداری های استان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این جابه جایی ها هم از سیاست های دولت و هم وزارت کشور است، افزود: در حال حاضر در سطح کلان هم تغییر بیشتر استاندارها آغاز شده و این جابه جایی و تغییرات طبیعی است.

دبیر اسبق مجمع نمایندگان استان گلستان ادامه داد: توصیه بنده در خصوص جابه جایی استفاده از نیروهای بومی است که تعداد آن ها کم هم نیست.

وی تغییر مدیران را یک رویه معمول در حیطه مدیریتی دانست و تصریح کرد: انی جابه جایی ها زور آزمایی و یا کنار گذاشتن فردی و به کار گماردن فرد دیگر نیست بلکه لازمه فعالیت های مدیریتی است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون نواقص و مشکلات به زمین مانده بسیاری در گلستان و به ویژه شهرستان داریم که هر مسئول باید تلاش های لازم را صادقانه برای رفع آن ها انجام دهد.

قره خانی با تاکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام شهرستان گفت: مدعی نیستیم که قصورات وجود ندارند و مردم اعتراض ندارند می پذیریم نواقص وجود دارد اما در صحن علنی مجلس تاکنون هیچ مدیر شهرستانی و جایگاه مسئولیتی مدیران استان را زیر سوال نبرده ام.

وی متذکر شد: نه اینکه مطلع نبوده ام بلکه نقش مدیریتی و نظارتی من اقتضاء می کرد در این حوزه ورود کنم اما نخواستم آرامش مدیریتی مدیران استان را متزلزل کنم.

وی تاکید کرد: از فرمانداران به ویژه فرماندار جدید علی آباد انتظار دارم مدیران شهرستانی را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی ها را گزارش کنند.

قره خانی خاطرنشان کرد: در بعضی از ادارات عقب ماندگی و ضعف در خدمات رسانی وجود دارد و باید بررسی شود این عقب ماندگی از عدم امکانات است که ما با جذب اعتبار آن را تقویت کنیم و اگر ضعف مدیریتی است تصمیم دیگری برای آن بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه در خدمت رسانی به مردم نمی توانیم منتظر امر و زید باشیم، بیان کرد: هم اکنون در هر خانواده گلستانی فرد بیکار وجود دارد و مردم مشکل معیشتی دارند و نباید با کم کاری و بی مهری و بی توجهی دردهای مردم را بیشتر کنیم.