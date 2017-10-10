برگزاری دوره تفسیر موضوعی قرآن کریم در شهرستان کبودراهنگ

مجتبی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوره تفسیر موضوعی قرآن کریم با عنوان «زندگی با قرآن» در شهرستان کبودراهنگ آغاز شد.

وی گفت: این دوره در ۲۶ جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت و ۳۰ دقیقه از کتاب تفسیر ۵ جلدی استاد ابوالفضل بهرام پور در در اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ توسط رضا فرهادی مسئول اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان تدریس می‌شود.

آزادی افزود: این دوره در روزهای هفته در سالن شهدای روحانی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ برگزار است.

وی اظهارداشت: در جلسه اول تعداد ۸۰ نفر از مربیان، حافظان، قاریان، مدیران مؤسسات و خانه های قرآن شهرستان شرکت داشتند که در پایان دوره از سوی سازمان دارالقرآن به شرکت کنندگان گواهینامه آشنایی با تفسیر مورد نظر، با عنوان «زندگی با قرآن» اعطا خواهد شد.