پلوتو هنوز هم سیاره نهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، رصدخانه لوول که در سال 1930 تاسیس شد طی سالیان گذشته دستاوردهای ارزشمندی به جامعه نجوم و اخترشناسی جهان معرفی کرده است که شناسایی پلوتو از جمله آنها بوده است. از این روست که اکنون نخستین رصد کننده آن از موضوع اخراج این سیاره از باشگاه سیارات به شدت نگران است.



در این میان باب میلز تنها نیست چون شمار قابل توجهی از اخترشناسان دیگر جهان نیز تعریف جدید سیاره که به موجب آن پلوتو از جمع آنها خارج شد را یک اشتباه می دانند.



گرچه قرار نیست تا سال 2009 نشست دیگری از سوی اتحادیه بین المللی اخترشناسی برگزار شود، با این حال بسیاری از اخترشناسان در تلاش هستند تا در سال آتی میلادی نشست بین المللی را با هدف ارایه تعریف جدیدی از «سیاره» و احتمالا بازگشت دوباره پلوتو به جمع سیارات منظومه شمسی برگزار کنند.



مارک اسکایز، مدیر انستیتو علوم سیاره ای در تاکسون و آلن استرن محقق اصلی ماموریت «افق های جدید» از جمله تلاشگران برای برگزاری این نشست جهانی هستند.