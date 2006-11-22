ایمپلنت های "اس ال ای اکتیو" و تاثیر شگرف بر سرعت کاشت دندان

دکتر مهران همتی - دندانپزشک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این ایمپلنت ها بر خلاف ایمپلنت های فعلی به راحتی با بافت استخوانی دندان ارتباط برقرار کرده و سرعت کاشت دندان را افزایش می دهد.

وی افزود: ایمپلنت های فعلی که در دندانپزشکی به کار می روند پس از گذشت 3 الی 6 ماه آماده کاشت دندان می شوند در حالی که با ایمپلنت های "اس ال ای اکتیو" پس از 3 تا 4 هفته می توان عملیات کاشت دندان را به طور کامل انجام داد.

همتی خاطرنشان کرد: استفاده از این نوع ایمپلنت، پیشرفت قابل توجهی در علم دندانپزشکی ایجاد می کند. این تکنولوژی به منظور آشنایی بیشتر دندانپزشکان کشور و حل مشکلات موجود در کاشت دندان در کنگره پدیونتولوژی شیراز ارائه شد.