حسین مرادی شهردار همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه صحن علنی شورای شهر همدان برگزار و از بین دو گزینه مطرح شده حسین مرادی به عنوان شهردار همدان انتخاب شد.

رئیس شورای شهر همدان در این جلسه گفت: دو گزینه برای شهرداری همدان معرفی می شود که رای اول به عنوان شهردار و نفر دوم به عنوان ذخیره انتخاب می شود.

رای گیری برای انتخاب شهردار همدان به صورت مخفی انجام و حسین مرادی با کسب ۱۱ رای به عنوان شهردار همدان انتخاب شد.

سخنگوی شورای شهر همدان نیز در این جلسه گفت: از زمان آغاز فعالیت شورای شهر همدان در دوره پنجم جلسات متعددی برای انتخاب شهردار همدان برگزار و گزینه های متعددی مورد بررسی قرار گرفت.

کامران گردان با بیان اینکه شهردار همدان امروز با قاطعیت آرا و کسب ۱۱ رای ۱۱ عضو شورای شهر همدان؛ شهردار همدان شد، گفت: امروز با تعامل و اجماع نظر حسین مرادی به عنوان شهردار همدان انتخاب شد.

وی گفت: حسین مرادی ۴۵ سال سن دارد و در حال حاضر مدیرکل امور مناطق شهرداری تهران است.