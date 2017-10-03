ترامپ دستور اخراج ۱۵ دیپلمات کوبائی را از واشنگتن صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور اخراج ۱۵ دیپلمات کوبایی را از واشنگتن صادر کرد.

بر اساس اعلام ایندیپندنت، این اقدام ترامپ در پاسخ به اتهام واهی ابتلای کارکنان سفارت این کشور در هاوانا به بیماری مرموز اتخاذ شده است؛ اتهامی که کوبا آن را قویاً رد کرده است.

گفتنی است، پس از طرح این اتهام، آمریکا در هفتم مهر ماه سال جاری دستور کاهش ۶۰ درصد از کارکنان سفارت خود در کوبا را صادر کرده بود.

با این وجود تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در همان روز اعلام کرد که واشنگتن روابط دیپلماتیک با هاوانا را حفظ خواهد کرد.

لازم به ذکر است، حدود چند هفته پیش و پس از طرح ادعای تکراری مقامات ارشد کاخ سفید علیه وضعیت حقوق بشر در کوبا، وزارت خارجه این کشور نیز در اقدامی هماهنگ اعلام کرده بود که تعدادی از نیروهایش در سفارت آمریکا در کوبا هدف حمله بهداشتی قرار گرفته و به طرز مرموزی بیمار شده اند؛ ادعائی که دولت هاوانا آن را فاقد هرگونه واقعیت دانسته و قویاً رد کرد.