۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۱۲

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل:

نظارت بر عملکرد پیمانکاران شهرداری اردبیل باید افزایش یابد

اردبیل – عضو شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: ضروری است در راستای جلوگیری از تخلفات، نظارت بر عملکرد پیمانکاران شهرداری اردبیل افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب عزیززاده شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر برخی تخلفات عمدی و برخی سهوی از پیمانکاران مشاهده می شود، اما در صورت عدم نظارت کافی روند فعلی تخلفات می‌تواند فساد آور باشد.

وی افزود: نظارت بر فعالیت پیمانکاران در این مقطع ضرورت ویژه دارد و لازم است شهرداری نیز در خصوص فعالیت پیمانکاران توضیحات لازم را در جلسات آینده به شورا ارائه دهد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به اینکه شورا مصلحت شهر و شهروندان را در اولویت دارد، ادامه داد: لازم است فعالیت پیمانکاران نیز با دقت و مراقبت بررسی شود.

عزیززاده همچنین خواستار ممانعت از طرح نامه‌های روزمره در جلسات شورا شد و افزود: ضروری است شورا با افزایش اختیارات شهرداری از امور روزمره پرهیز کند.

وی تأکید کرد: شورای به جای صرف زمان در بررسی نامه‌های روزمره می‌تواند به مسائل و برنامه‌های مهم شهرداری بپردازد.

محمد میرزایی ناطق

