نظارت بر عملکرد پیمانکاران شهرداری اردبیل باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب عزیززاده شامگاه سهشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر برخی تخلفات عمدی و برخی سهوی از پیمانکاران مشاهده می شود، اما در صورت عدم نظارت کافی روند فعلی تخلفات میتواند فساد آور باشد.
وی افزود: نظارت بر فعالیت پیمانکاران در این مقطع ضرورت ویژه دارد و لازم است شهرداری نیز در خصوص فعالیت پیمانکاران توضیحات لازم را در جلسات آینده به شورا ارائه دهد.
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به اینکه شورا مصلحت شهر و شهروندان را در اولویت دارد، ادامه داد: لازم است فعالیت پیمانکاران نیز با دقت و مراقبت بررسی شود.
عزیززاده همچنین خواستار ممانعت از طرح نامههای روزمره در جلسات شورا شد و افزود: ضروری است شورا با افزایش اختیارات شهرداری از امور روزمره پرهیز کند.
وی تأکید کرد: شورای به جای صرف زمان در بررسی نامههای روزمره میتواند به مسائل و برنامههای مهم شهرداری بپردازد.
