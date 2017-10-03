اردوغان: به وضع تحریم های بیشتر علیه کردستان عراق ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز طی سخنانی بار دیگر بر مواضع این کشور در خصوص اقلیم کردستان تاکید کرده و گفت: مخالفت ترکیه با استقلال اقلیم مساله ای جدا از تحولات جاری در سوریه و عراق است.

اردوغان همچنین با تاکید بر اینکه تحولات درون سوریه و عراق مساله ای داخلی بوده و به خود این کشورها مربوط می شود، اظهار داشت: زمانی که ما بر روی اهداف خود تمرکز کرده ایم، تحولاتی در سوریه و عراق در حال شکل گیری است اما ما با حمایت مردم، بر همه مشکلات خود فائق خواهیم آمد.

وی همچنین افزود: پیشرفت هایی که در عراق و سوریه در حال مشاهده شدن هستند مستقیما به مسائل داخلی خود این کشورها مربوط می شوند.

رئیس جمهور ترکیه که این سخنان را در میان اعضای حزب عدالت و توسعه مطرح می کرد، افزود: ما امیدواریم مقام های شمال عراق که روابط خوب خود (با ترکیه) را از بین بردند و به سمت تهدید کردن ما رفتند، هرچه سریعتر بیدار شوند.

اردوغان بار دیگر بر افزایش فشارهای ترکیه بر اقلیم کردستان عراق تاکید و تصریح کرد: اما اگر آنها بیدار نشوند، ترکیه مسلما به شکلی فزاینده (به تحمیل تحریم ها) ادامه خواهد داد. ما از برداشتن گام های بیشتر مورد نیاز ( در این راه) کوتاه نخواهیم آمد.