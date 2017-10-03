واکنش حماس به مواضع نتانیاهو درباره آشتی میان فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حازم قاسم سخنگوی حماس به شروط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژی صهیونیستی درباره آشتی ملی فلسطین واکنش نشان داد.

وی افزود: اسرائیل استفاده کننده نخست از حالت تفرقه میان فلسطینی هاست. بهترین واکش به این مواضع ادامه روند آشتی و تلاش برای تکمیل گامهای برداشته شده مطلوب در زمینه گفتگو است. ملت فلسطین به برنامه سیاسی برای مقابله با اشغالگران اسرائیلی نیاز دارد.

قاسم گفت: سلاح مقاومت سلاح قانونی و پاک است و حماس به در اختیار گرفتن همه ابزار قدرت در برابر اسرائیل ادامه خواهد داد.

شایان ذکر است که نتانیاهو قبلا سه شرط برای پذیرش آشتی فلسطینیان شامل به رسمیت شناختن این رژیم، انحلال شاخه نظامی حماس و قطع روابط با ایران مطرح کرده بود.