  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۹

برای شرکت در نوزدهمین نشست جی‌یی‌سی‌اف؛

وزیر نفت وارد مسکو شد

وزیر نفت وارد مسکو شد

بیژن زنگنه، وزیر نفت برای شرکت در نوزدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی‌اف) عصر امروز تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه که عصر امروز برای شرکت در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز تهران را به مقصد مسکو ترک کرده بود، وارد مسکو شد.

کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات، ١٢ عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می‌روند و هلند، نروژ، عراق، عمان، پرو و آذربایجان به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند.

نوزدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز یک تفاوت عمده با نشست‌های چهار سال اخیر این سازمان دارد و آن پایان دوره دبیرکلی محمد حسین عادلی در جی‌یی‌سی‌اف است.

اعضای جی‌یی‌سی‌اف قرار است در نوزدهمین نشست وزارتی، دبیرکل جدیدی برای این مجمع انتخاب کنند، روسیه و لیبی کاندیدای خود را برای احراز این پست معرفی کردند.

وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز که ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) را در اختیار دارند، قرار است ۱۲ مهرماه برای نوزدهمین بار گردهم آیند.

کد مطلب 4103921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها