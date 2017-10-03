وزیر نفت وارد مسکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه که عصر امروز برای شرکت در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز تهران را به مقصد مسکو ترک کرده بود، وارد مسکو شد.

کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات، ١٢ عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می‌روند و هلند، نروژ، عراق، عمان، پرو و آذربایجان به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند.

نوزدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز یک تفاوت عمده با نشست‌های چهار سال اخیر این سازمان دارد و آن پایان دوره دبیرکلی محمد حسین عادلی در جی‌یی‌سی‌اف است.

اعضای جی‌یی‌سی‌اف قرار است در نوزدهمین نشست وزارتی، دبیرکل جدیدی برای این مجمع انتخاب کنند، روسیه و لیبی کاندیدای خود را برای احراز این پست معرفی کردند.

وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز که ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) را در اختیار دارند، قرار است ۱۲ مهرماه برای نوزدهمین بار گردهم آیند.