قانون جدید مبارزه با تروریسم در پارلمان فرانسه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری الجزیره اعلام کرد که نمایندگان پارلمان فرانسه امروز سه شنبه با اکثریت قاطع، قانون جدید مبارزه با تروریسم در این کشور را تصویب کردند.

بر این اساس، پارلمان فرانسه طرح جنجالی موسوم به مبارزه با تروریسم در این کشور را با ۴۱۵ رأی موافق در برابر ۱۹ ممتنع به تصویب رساند.

به گزارش این رسانه، این قانون اختیارات گسترده و زیادی را در اختیار پلیس فرانسه می گذارد.

فعالان حقوق بشری در این کشور اعلام کرده اند که بر اساس قانون جدید وضعیت اضطراری دائمی در فرانسه به اجرا درآمده و همین امر بخشی از آزادی های مردم را سلب خواهد کرد.

این قانون واکنش به عملیات‌های تروریستی در این کشور به ویژه آنچه در روزهای اخیر در مارسی به وقوع پیوست محسوب می شود.

در همین رابطه، «جرارد کولومب» وزیر کشور فرانسه ساعاتی پیش اعلام کرد فردی که به مردم مارسی در ایستگاه قطار حمله کرده بود، اصالت تونسی دارد.

کولومب گفته بود: نام این فرد «احمد هناچی» است و مقامات تونسی اصالت وی را تایید کرده اند. هناچی در بین سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ مرتکب جرائم زیادی شده است. تا دیشب ما موفق به تشخیص هویت این فرد به طور قطعی نشده بودیم. در نیمه شب گذشته مقامات تونسی هویت وی را تایید کردند.

گفتنی است، روز یکشنبه، هناچی با حمله به ۲ نفر با چاقو، آن ها را به قتل رسانده بود. این واقعه در نزدیکی ایستگاه قطار سنت چارلز در مارسی رخ داد.

فرد حمله کننده توسط پلیس کشته شد.

گروهک تکفیری وهابی داعش یک روز بعد در بیانیه ای مسئولیت این حادثه را برعهده گرفت.