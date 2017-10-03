سیفی برای چهارمین بار قهرمان جهان شد/صبری طلای ششم را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمد سیفی ووشوکار وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان که در چهار دوره قبلی حضور خود رقابتهای قهرمانی جهان سه طلا و یک نقره کسب کرده بود، امشب برای چهارمین بار به نشان طلای جهان دست پیدا کرد.

سیفی دور نخست استراحت داشت و سپس «پدرو ایگناسیو» از اسپانیا، «ریایا» از اندونزی و «عبدالهادی» از الجزایر را شکست داد و به فینال راه پیدا کرد و در این مرحله هم «فاتح جلال» از مصر را از پیش رو برداشت و به نشان طلا دست پیدا کرد.

همچنین یوسف صبری در دیدار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم «فی لونگ کای» از ماکائو را ناک اوت کرد و به نشان طلا دست یافت. صبری با پیروزی بر «کاستانیونوس» از یونان، «عبدالمعروف حیدری» از افغانستان و «اسماعیل علی اف» از روسیه به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود.

تیم ملی ووشو کشورمان تا اینجای کار موفق به کسب شش مدال طلا و دو برنز شده است. شهربانو و الهه منصوریان، مریم هاشمی، محسن محمد سیفی، یوسف صبری و تیم دوئلین مردان(نوید مکوندی، فرشاد عربی و امیر محمدرضایی) شش مدال طلا ، هانیه رجبی و زهرا کیانی هم دو مدال برنز کسب کرده اند.

این دوره از رقابتها که جمعه هفتم مهرماه در کازان روسیه آغاز شده، امشب به پایان می رسد.