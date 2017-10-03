  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۶

ووشو قهرمانی جهان - کازان؛

سیفی برای چهارمین بار قهرمان جهان شد/صبری طلای ششم را کسب کرد

سیفی برای چهارمین بار قهرمان جهان شد/صبری طلای ششم را کسب کرد

ووشوکار تیم مردان کشورمان در پنحمین حضور خود در رقابتهای قهرمانی جهان موفق به کسب چهارمین مدال طلا جهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمد سیفی ووشوکار وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان که در چهار دوره  قبلی حضور خود رقابتهای قهرمانی جهان سه طلا و یک نقره کسب کرده بود، امشب برای چهارمین بار به نشان طلای جهان دست پیدا کرد. 

سیفی دور نخست استراحت داشت و سپس «پدرو ایگناسیو» از اسپانیا،  «ریایا» از اندونزی و «عبدالهادی» از الجزایر  را شکست داد و به فینال راه پیدا کرد و در این مرحله هم «فاتح جلال» از مصر را از پیش رو برداشت و به نشان طلا دست پیدا کرد. 

همچنین یوسف صبری در دیدار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم «فی لونگ کای» از ماکائو را ناک اوت کرد و به نشان طلا دست یافت. صبری با پیروزی بر «کاستانیونوس»  از یونان، «عبدالمعروف حیدری» از افغانستان و «اسماعیل علی اف» از روسیه به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود. 

تیم ملی ووشو کشورمان تا اینجای کار موفق به کسب شش مدال طلا و دو برنز  شده است. شهربانو و الهه منصوریان، مریم هاشمی، محسن محمد سیفی، یوسف صبری و تیم دوئلین مردان(نوید مکوندی، فرشاد عربی و امیر محمدرضایی) شش مدال طلا ، هانیه رجبی و زهرا کیانی هم دو مدال برنز کسب کرده اند. 

این دوره از رقابتها که جمعه هفتم مهرماه در کازان روسیه آغاز شده، امشب به پایان می رسد.

کد مطلب 4103924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها