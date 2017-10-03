شاهکار سانداکاران در کازان/ قهرمانی شیرین با عبور از چین مدعی

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات جمعه هفتم مهرماه به میزبانی روسیه در شهر کازان روسیه آغاز شد که در پایان ۵ روز رقابت بهترین های جهان، تیم ملی ایران که با هشت سانداکار در این دوره از مسابقات شرکت کرده بود، با کسب هفت مدال طلا و یک نقره برای اولین بار موفق به کسب عنوان قهرمانی در این بخش شد.

چین با هفت طلا به نایب قهرمانی رسید و روسیه با ۲ طلا٬ یک نقره و ۲ برنز سوم شد.در تمامی سیزده دوره گذشته این مسابقات تیم چین که مهد ووشوی جهان محسوب می شود در بخش ساندا به قهرمانی رسیده بود.

اما در مجموع دو بخش تالو و ساندا چین چین با ۱۵طلا قهرمان شد.تیم ملی کشورمان با ۹ مدال طلا، دو برنز با یک پله صعود نسبت به دوره گذشته عنوان نایب قهرمانی را در مجموع دو بخش ساندا و تالو به خود اختصاص داد. هنگ کنگ با ۵ طلا٬ ۳ نقره و ۳ برنز بر سکوی سومی ایستاد.

تیم ساندای بانوان با کسب سه مدال طلا

بنابراین پرونده تیم ملی ووشو کشورمان با کسب هشت مدال طلا، یک نقره و دو برنز در این رقابتها بسته شد. شهربانو و الهه منصوریان، مریم هاشمی، محسن محمد سیفی، یوسف صبری، معین تقوی، میلاد عارفی مقدم و تیم دوئلین مردان(نوید مکوندی، فرشاد عربی و امیر محمدرضایی) هشت مدال طلا، حمیدرضا قلی پور یک نشان نقره، هانیه رجبی و زهرا کیانی هم دو مدال برنز کسب کرده اند.

تیم ساندای مردان با کسب 4 طلا و یک نقره

