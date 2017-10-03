کشته شدن یک افسر پلیس در ایالت لوئیزیانا آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتد پرس، یک فرد مسلح به جرم حمله به صندوقدار یک فروشگاه و کشتن یک پلیس در لوئیزیانا آمریکا بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، مرد مسلح ۲۸ ساله به نام «پل هووارد» همچنین به زخمی کردم یک فرد دیگر و تلاش برای به قتل رساندن یک مامور پلیس دیگر که برای رسیدگی به درگیری به فروشگاه مراجعه کرده بود متهم شده است.

رسانه های آمریکایی می گویند فرد بازداشت شده به ارتکاب «قتل درجه اول» متهم شده که مجازات آن یا اعدام است و یا حبس ابد.

پلیس کشته شده نیز «مایکل پل» نام داشته که به گفته سخنگوی پلیس لوئیزیانا سابقه ۹ سال خدمت در اداره پلیس را در پرونده خود داشته است. وی صاحب همسر و یک فرزند ۳ ساله بوده است.