  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۳

مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه مطرح کرد:

پیش بینی تردد ۴۰۰ هزار زائر از مرز خسروی برای مراسم اربعین

پیش بینی تردد ۴۰۰ هزار زائر از مرز خسروی برای مراسم اربعین

کرمانشاه- مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می‌شود ۴۰۰ هزار زائر برای مراسم اربعین حسینی از مرز خسروی تردد کنند.

حامد دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به لطف خداوند متعال، استان کرمانشاه از آمادگی لازم برای میزبانی از زائران اربعین حسینی برخوردار است.

مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه با اشاره به صدور ۳۵۰ ویزای اربعین در استان گفت: از امروز زائران استان‌های کردستان، لرستان و همدان گذرنامه خود را که در سامانه سماح نیز ثبت شده به استان کرمانشاه می آورند تا نسبت به صدور ویزا اقدام شود.

دارابی بیان کرد: تأکید می‌شود که زائران اربعین حسینی فرآیند اخذ ویزای خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی در ادامه افزود: امسال علاوه بر کرمانشاه، زائران شش استان دیگر قرار است از مرز خسروی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی تردد کنند و پیش بینی تردد قریب به ۴۰۰ هزار زائر از مرز خسروی را داریم.

دارابی گفت: ظرف دو ماه آینده تعدادی از دفاتر زیارتی به‌صورت اقساط نسبت به ثبت نام زائران عتبات عالیات اقدام می‌کنند و سازمان حج و زیارت نیز نظارت لازم را انجام می‌دهد.

کد مطلب 4103939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها