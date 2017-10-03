پیش بینی تردد ۴۰۰ هزار زائر از مرز خسروی برای مراسم اربعین

حامد دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به لطف خداوند متعال، استان کرمانشاه از آمادگی لازم برای میزبانی از زائران اربعین حسینی برخوردار است.
مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه با اشاره به صدور ۳۵۰ ویزای اربعین در استان گفت: از امروز زائران استانهای کردستان، لرستان و همدان گذرنامه خود را که در سامانه سماح نیز ثبت شده به استان کرمانشاه می آورند تا نسبت به صدور ویزا اقدام شود.
دارابی بیان کرد: تأکید میشود که زائران اربعین حسینی فرآیند اخذ ویزای خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
وی در ادامه افزود: امسال علاوه بر کرمانشاه، زائران شش استان دیگر قرار است از مرز خسروی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی تردد کنند و پیش بینی تردد قریب به ۴۰۰ هزار زائر از مرز خسروی را داریم.
دارابی گفت: ظرف دو ماه آینده تعدادی از دفاتر زیارتی بهصورت اقساط نسبت به ثبت نام زائران عتبات عالیات اقدام میکنند و سازمان حج و زیارت نیز نظارت لازم را انجام میدهد.
