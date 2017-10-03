عامل انتشار کلیپ وحشت در آسمان اصفهان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی معصوم بیگی گفت : در پی دریافت خبری مبنی بر انتشار یک کلیپ در فضای مجازی که در آن یکسری صداهای عجیب و وهم انگیز از آسمان شهر اصفهان می آید رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتای اصفهان قرار گرفت .

وی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد این کلیپ توسط فردی تهیه و تدوین شده و از آرم یک شبکه خبری معتبر در آن استفاده شده است .

وی بیان داشت : ماموران پلیس فتا پس از انجام یکسری کارهای تخصصی در فضای مجازی موفق شدند عامل انتشار آن را شناسایی و دستگیر کنند.

معصوم بیگی ادامه داد: فرد دستگیر شده هنگامی که با مستندات پلیس روبرو شد به بزه انتسابی اعتراف کرد که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه این کلیپ از پایه و اساس غیرواقعی بوده است تصریح کرد: تولید و انتشار موارد غیر واقعی در فضای مجازی جرم است و نیروی انتظامی و قوه قضائیه با تولید کنندگان و انتشار دهندگان مواردی که موجب ترس ، نگرانی و تشویش اذهان عمومی شود برخورد قاطع و قانونی می کنند.

معصوم بیگی در پایان خاطر نشان کرد، فضای مجازی در بسیاری موارد با واقعیت فاصله دارد که از عموم مردم تقاضا می شود به موضوعاتی که در فضای مجازی منتشر می شود توجه نکنند و موضوعات را از طریق رسانه های رسمی پیگیری کنند.