به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران با بیان این‌که حقیقتاً تلاش‌های بنیاد برکت در راستای محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شایسته‌ی قدردانی است، گفت: مشارکت در ۱۵ طرح توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‌زایی با حجم سرمایه‌گذاری ۲۰۸ میلیارد تومان و ایجاد بیش از ۶ هزار فرصت شغلی از جمله‌ی این اقدامات است. بنیاد برکت تاکنون از ۷ طرح اقتصادی خارج و سهام خود را به کارآفرینان بومی واگذار کرده است.

استاندار، قرارداد احداث ۴۹ مدرسه با ۳۱۱ کلاس درس با حجم سرمایه‌گذاری ۲۹ میلیارد تومان و افتتاح ۱۲ مدرسه در روز ۴ مهر را از اقدامات این بنیاد در حوزه‌ی توسعه‌ی آموزشی برشمرد و گفت: از مدارس دارای قرارداد ساخت، تاکنون ۳۴ مدرسه تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و ۱۵ مدرسه نیز در دست ساخت است. فلاح با اشاره به این‌که ۸۳ مسجد و مرکز فرهنگی مذهبی برکت با اعتبار ۵ میلیارد تومان از سوی بنیاد برکت در مازندران در دست ساخت و بهره‌برداری است، افزود: اجرای ۲۳ طرح زیربنایی به ارزش ۸ میلیارد تومان و احداث ۵۰۰ واحد مسکن محرومین به ارزش ۱.۵ میلیارد تومان از سوی این بنیاد در استان در حال پی‌گیری است، که بخش قابل‌توجهی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با اشاره به این‌که در حوزه‌ی حمایت از ایتام، تحت پوشش قرار دادن ۶۷۷ یتیم با اعتبار ۱ میلیارد تومان از دیگر اقدامات بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مازندران است و یادآور شد: اعطای ۹ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به ۱۵۰۰ نفر متقاضی محروم و نیازمند مناطق مختلف استان از اقدامات ارزشمند بنیاد برکت در حوزه‌ی محرومیت‌زدایی است. این در حالی است که در زمینه‌ی اجرای طرح برکت خانواده و تأمین هزینه‌ی درمان زوج‌های نابارور مناطق محروم استان توسط بنیاد برکت، تاکنون ۸۱۰ زوج شناسایی و از این تعداد ۳۱۶ زوج برای درمان، به مراکز درمانی معرفی شده‌اند.

فلاح با اشاره به این‌که میزان سرمایه‌گذاری بنیاد برکت در سال ۹۲ کم‌تر از ۲۰ میلیارد تومان در استان بوده است، اعلام کرد: حمایت‌های بنیاد برکت در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته و میزان سرمایه‌گذاری این بنیاد در استان مازندران به ۲۷۲ میلیارد تومان رسیده است.