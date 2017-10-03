بازنمایی تجربه زیسته زنان در دفاع مقدس باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در همایش «نقش آفرینی و تجارب زیسته زنان در دفاع مقدس، افزود: تجارب و دستاوردهای زیسته دوران دفاع مقدس باید متناسب با نیازهای روز به جوانان منتقل شود. اما گاهی اسطوره‌سازی قوی ما باعث شده است تا جوانان فکر کنند نمی‌توانند با قهرمانان دفاع مقدس ارتباط برقرار کنند.

وی با تاکید بر اینکه جوانان باید با پرسشگری به پیام دفاع مقدس دست پیدا کنند ادامه داد: جوانان باید در مفاهیم دفاع مقدس اندیشه کنند و بپرسند که اهداف دنبال شده در دفاع مقدس چه بود؟ و آیا همه شهدا داوطلبانه در این جنگ شرکت کردند یا خیر؟ این نگاه تنها با پرسشگری به جوانان منتقل خواهد شد.

وی با انتقاد از اینکه نگاه خالی از پرسشگری کار جوانان را در درک صحیح از دفاع مقدس دشوار کرده است اظهار کرد: هنر و سینما دو ابزار مهمی هستند که می‌توانیم با استفاده از آنها در استمرار انتقال پیام دفاع مقدس استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه همانطور که پیام کربلا تا دوران حاضر زنده مانده است، باید این نگاه در دفاع مقدس نیز به لحاظ فکری ادامه پیدا کند تصریح کرد: جوانان در دفاع مقدس بر اساس شناخت، آگاهی و درک این مسیر را انتخاب کردند و به همین دلیل در تاریخ ماندگار شدند و عزت و افتخار را برای ایران به ارمغان آوردند.

ابتکار با تاکید بر اینکه باید فرصت جستجوگری، چالش و کنکاش را برای جوانان فراهم کنیم اضافه کرد: همانطور که جوانان نسل گذشته بدون پرسش چیزی را نمی‌پذیرفتند نباید انتظار داشته باشیم که جوانان نسل حاضر نیز مفاهیم را بدون پرسشگری از ما قبول کنند. یکی از بهترین روش‌های انتقال این مفاهیم به جوانان استفاده از تجارب زیسته افرادی است که در زمان جنگ حضور داشتند. باید اجازه دهیم که جوانان خودشان با این مفاهیم زندگی کنند و این ارزش‌ها را در خود ماندگار کنند.

ابتکار با اشاره به واقعه عاشورا و ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تصریح کرد: ما در تمام زوایا در این واقعه با شخصیت‌های متعددی روبرو هستیم که از دل این اشخاص نکات ظریف و خاصی به افراد جامعه منتقل می‌شود. در این واقعه حضرت زینب یکی از راویان اصلی و انتقال دهنده پیام عاشورا بودند و امروزه نیز بانوان در دوران هشت ساله دفاع مقدس همچون حضرت زینب در انتقال پیام‌ها نقش مهمی در ایجاد صلح ایفا کردند.

وی با اشاره به الهام بخشی زنان در دوران دفاع مقدس از واقعه کربلا گفت: تجربه زیسته زنان در دفاع مقدس در فیلم‌های سینمایی مشاهده می‌شود اما این بازنمایی به تنهایی کافی نیست و انتقال و بررسی و ارزیابی این نگاه برای نسلی که جنگ را تجربه نکرده است اقدام بسیار ضروری است.