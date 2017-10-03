۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۲۷

پلیس فرانسه اعلام کرد:

کشف راکت‌انداز و چند کلاشنیکف در داخل خودرویی در نزدیکی مارسی

پلیس فرانسه از کشف یک قبضه راکت‌ انداز و چند اسلحه کلاشنیکف در جریان بازرسی از خودروی یک زوج جوان در نزدیکی مارسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس فرانسه اعلام کرد که در بازرسی از خودروی یک زوج جوان در نزدیکی شهر «مارسی» موفق به کشف یک قبضه راکت‌ انداز و چند اسحه کلاشنیکف شده است.

بر اساس اعلام پلیس فرانسه، این کشف در شهر «پورت دو بوک» (Port-de-Bouc) در نزدیکی مارسی به وقوع پیوسته است.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره این رویداد از سوی پلیس و یا مقامات این کشور اعلام نشده است.

گفتنی است، یکشنبه هفته جاری «احمد هناچی» با حمله به ۲ نفر با استفاده از چاقو، آن ها را به قتل رساند. این واقعه در نزدیکی ایستگاه قطار «سنت چارلز» در مارسی رخ داده بود.

فرد حمله کننده توسط پلیس کشته شد.

گروهک تکفیری وهابی داعش یک روز بعد در بیانیه ای مسئولیت این حادثه را برعهده گرفته بود.

