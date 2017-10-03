تقوی وعارفی مقام هم طلایی شد/تعداد طلاها به عدد هشت رسید

به گزارش خبرنگار مهرف در ادامه این رقابتها که در کازان روسیه جریان دارد، معین تقوی هم در وزن ۸۵- کیلوگرم در دیدار نهایی «ایلیا وارچینا» نماینده بلاروس را شکست داد و طلای دیگر را برای تیم کشورمان کسب کرد. وی با برتری مقابل «یپر رویره» از فرانسه و «امانوئل مینار» از آفریقای جنوبی به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود.

همچنین میلاد عارفی مقام در وزن ۹۰- کیلوگرم در مبارزه نهایی محمد اشرف» از مصر را شکست داد و طلای هشتم را به نام خود ثبت کرد. وی دور اول استراحت داشت و سپس «زاخارریابوف» از قزاقستان را از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی هم «راجو سینگ» از هند را شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت.

تیم ملی ووشو کشورمان تا اینجای کار موفق به کسب هشت مدال طلا و دو برنز شده است. شهربانو و الهه منصوریان، مریم هاشمی، محسن محمد سیفی، یوسف صبری، معین تقوی، میلاد عارفی مقام و تیم دوئلین مردان(نوید مکوندی، فرشاد عربی و امیر محمدرضایی) هشت مدال طلا ، هانیه رجبی و زهرا کیانی هم دو مدال برنز کسب کرده اند.

این دوره از رقابتها که جمعه هفتم مهرماه در کازان روسیه آغاز شده، امشب به پایان می رسد.