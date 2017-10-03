به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، فهرست ۲۵۸ واحد تولیدی که محصولات نفتی آنها استاندارد سازی شده، جهت بهره‌مندی از تسهیلات جدید صادرات فرآورده های نفتی به گمرکات کشور ابلاغ شد.

در چارچوب ماده ۴۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت نفت؛ دستورالعمل فرآیندهای صادرات، ترانزیت و سوآپ نفت خام، میعانات گازی، فرآورده ها و مشتقات نفتی را اصلاح و برای اجرا ابلاغ کرده اند.

در دستورالعمل گذشته ابتدا باید ماهیت فرآورده های نفتی از سوی استاندارد و کارگروه مربوطه درخصوص وجود مواد یارانه ای بررسی و اعلام نظر و سپس مجوز صادرات داده می شد.

در این دستورالعمل به جز محموله های تولید کنندگان خوش نام که با تعهد مدیر عامل ارسال می شد، بقیه فرآورده های نفتی باید ۲۰ تا ۳۰ روز در گمرک می ماند تا ماهیت آن تعیین شود.

در اصلاحیه اخیر همه واحدهای تولیدی خوش نام هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و هر واحد تولیدی که کالایش کد استاندارد سازی سازمان استاندارد را دریافت کرده باشد می تواند صادرات کند و پس از آن آزمایش استاندارد انجام خواهد شد.

دو ماه پیش با همکاری مهندس زنگنه وزیر نفت و دکتر کرباسیان رئیس کل وقت گمرک ایران با هدف تسهیل صادرات و استفاده بهینه از پتانسیل واحدهای تولیدی مشتقات نفتی و پتروشیمی دستورالعمل جدید بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی نهایی و ابلاغ گردید.

براساس دستورالعمل جدید، سوآپ نفتی از سر گرفته شد وخوشنامی از تشریفات گمرکی صادرات فرآورده های نفتی حذف شد. درواقع ابلاغ این دستورالعمل طی هفته های اخیر به منظور از سرگیری سوآپ نفتی و تسهیل و توسعه صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین تسهیل ترانزیت سوخت، میان گمرک و وزارت نفت انجام شد که محور اصلی آن آسان سازی و دربرگیری تسهیلات صادراتی برای تمام صادرکنندگان فرآورده ها و مشتقات نفتی است و فصل نوینی در حمایت از بخش خصوصی به شمار می رود و منجر به تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی مربوط به صادرکنندگان به ویژه واحدهای تولیدی صادراتی شده است.

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران نیز قول داده بود که این دستورالعمل عملیاتی شود و جلسات منظمی را با سازمان های همکار از جمله استاندارد جهت اجرایی شدن دستورالعمل یاد شده برگزار نمود که با توجه به اعلام اداره کل دفتر صادرات گمرک ایران، دستورالعمل یاد شده در گمرکات اجرایی عملیاتی شد.

