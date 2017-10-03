حمیدرضا قلی پور به نشان نقره دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قلی پور که از ۵ دوره حضور قبلی خود در رقابتهای قهرمانی جهان، چهار طلا و یک نقره کسب کرده بود، در ششمین حضور جهانی خود، دومین مدال نقره را به نام خود ثبت کرد.

وی که در وزن ۹۰+ کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «میشل زهار» لبنانی و «دانیل فلورین» از رومانی را شکست داده بود، در مبارزه نهایی نتیجه را به «ژیانگ یی» از چین واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت.

بنابراین پرونده تیم ملی ووشو کشورمان با کسب هشت مدال طلا، یک نقره و دو برنز در این رقابتها بسته شد. شهربانو و الهه منصوریان، مریم هاشمی، محسن محمد سیفی، یوسف صبری، معین تقوی، میلاد عارفی مقدم و تیم دوئلین مردان(نوید مکوندی، فرشاد عربی و امیر محمدرضایی) هشت مدال طلا، حمیدرضا قلی پور یک نشان نقره، هانیه رجبی و زهرا کیانی هم دو مدال برنز کسب کرده اند.

این دوره از رقابتها که جمعه هفتم مهرماه در کازان روسیه آغاز شده، امشب به پایان می رسد.