  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۵۰

وشو قهرمانی جهان - کازان؛

حمیدرضا قلی پور به نشان نقره دست پیدا کرد

حمیدرضا قلی پور به نشان نقره دست پیدا کرد

ووشوکار سنگین وزن تیم ملی کشورمان در دیدار نهایی برابر نماینده چین شکست خورد و به نشان نقره جهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قلی پور که از ۵ دوره حضور قبلی خود در رقابتهای قهرمانی جهان، چهار طلا و یک نقره کسب کرده بود، در ششمین حضور جهانی خود، دومین مدال نقره را به نام خود ثبت کرد.

وی که در وزن ۹۰+ کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «میشل زهار» لبنانی و «دانیل فلورین» از رومانی را شکست داده بود، در مبارزه نهایی نتیجه را به «ژیانگ یی» از چین  واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت.

بنابراین پرونده تیم ملی ووشو کشورمان با کسب هشت مدال طلا، یک نقره و دو برنز در این رقابتها بسته شد. شهربانو و الهه منصوریان، مریم هاشمی، محسن محمد سیفی، یوسف صبری، معین تقوی، میلاد عارفی مقدم و تیم دوئلین مردان(نوید مکوندی، فرشاد عربی و امیر محمدرضایی) هشت مدال طلا، حمیدرضا قلی پور یک نشان نقره، هانیه رجبی و زهرا کیانی هم دو مدال برنز کسب کرده اند. 

این دوره از رقابتها که جمعه هفتم مهرماه در کازان روسیه آغاز شده، امشب به پایان می رسد.

کد مطلب 4103960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها