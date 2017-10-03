دو شهردار شمال فارس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان آباده به ریاست فرماندار و با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس ،شوراهای اسلامی و شهرداران شهر های تابعه، رؤسای ادارات و دستگاه های دولتی، فرماندهان نظامی و انتظامی و به منظور تودیع و معارفه شهرداران شهرهای آباده و صغاد در محل سالن اجتماعات شهرداری آباده برگزار شد.

در این جلسه محمدرضا زارع فرماندار شهرستان آباده طی سخنانی ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) و سالروز شهادت امام زین العابدین(ع) گفت: امام حسین(ع) با قیام عاشورا، درس چگونه زیستن و چگونه مردن، عدم سازش حق و باطل، عمل به تکلیف و اخلاص در زندگی را به همگان آموخت.

وی با تأکید بر اینکه محرم فرصت خوبی است که درسها و عبرتهای قیام امام حسین (ع) را بازخوانی و باز تعریف کنیم،خواستار بهره برداری هر چه بیشتر و بهتر از فرصتهایی که در این ماه برای انسان مهیا می‌شود شد.

فرماندارآباده به اهمیت و جایگاه شهردار اشاره کرد و افزود: شهردار از نظر مدیریتی با شرایط متغیر و متنوع و پیچیده روبروست و این مستلزم نوعی برنامه ریزی است که پاسخگویی، شفافیت، فسادگریزی، در دسترس بودن، احترام به کرامت شهروندی، محفوظ نگه داشتن شان فرهنگی و اجتماعی شهروندان، پایبندی به جایگاه نظارتی شورا از اصول برگشت ناپذیر آن است و شهردار باید در انجام این مسئولیت از اهرم حمایتی و تعامل شورا برخوردار باشد.

فرماندار آباده ادامه داد: حرکت بر اساس قانونمندی اصل عملکرد شهرداری است و شهردار باید در این خصوص با مردم تعامل داشته باشد.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون پیش بینی درآمدهای پایدار ممکن نیست، افزود: هرچند وصول مطالبات در شهرداری کار آسانی نخواهد بود اما شهردار باید با تدبیر، بودجه سالانه شهرداری را تامین و مدیریت کند.

عنایت الله رحیمی مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس نیز در این جلسه با اشاره به این مطلب که اگر اعتماد مردم از بین برود نه تنها یک شهر بلکه کشور آسیب خواهد دید گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از فساد این است که همه در جریان دخل و خرج ، نحوه انتخاب کارمندان و پیمانکاران قرار بگیرند و راه برای تخلف در شهرداری بسته باشد.

وی با بیان اینکه درآمد حاصل از جرایمی مثل اضافه ساخت و بنا، درآمد محسوب نمی شود و هزینه است، گفت: درآمد شهرداری نباید به جرایم و درآمد حاصل از کمیسیون ماده۱۰۰ و تفکیک زمین متکی باشد بلکه شهرداران باید با شناخت نقاط مناسب سرمایه گذاری و درآمدهای پایدار در تحقق درآمد شهرداری تلاش کنند.

رحیمی افزود: شهرداران سرداران جبهه مقدم خدمات رسانی در شهر هستند و باید افرادی چند وجهی باشند، بدین معنا که در مباحث فرهنگی، عمرانی، سیاسی و اجتماعی ، مدیریتی کارآمد در شهر داشته باشند.

وی با بیان اینکه تعامل شهردار با مردم می تواند زمینه ساز رشد و توسعه یک شهر باشد، اظهار داشت: باید اجرای برنامه و تصمیم ها در شهرها با مشارکت شهروندان صورت گیرد.

این مقام استانداری با بیان اینکه نقش مردم پس از انتخابات شورای شهر بسیار مهم و قابل توجه است، گفت: مردم نباید با انتخابات شورای شهر خود را کنار بکشند و همه چیز را به دست نمایندگان خود بسپارند بلکه باید از این پس مهم ترین وظیفه خود یعنی مطالبه گری را ایفا کنند.

رحیمی در ادامه ، خود محوری، خود رایی و خودخواهی، را از آسیب های پیش روی شوراها دانست وافزود: ترجیح منافع شخص بر شهر از مهم ترین آسیب های شوراهاست که در این خصوص باید شوراها منافع مردم را بر منافع شخصی، باندی و سیاسی ترجیح دهند

وی افزود: می توان با یک برگه حکم، شهردار شد اما با این برگه هیچکس شهرداری معقول، موفق و نمونه نخواهد شد چراکه ملاک در این قضیه عملکرد و تسلط بر قوانین است.

در این جلسه غلامعباس زارع به عنوان شهردار جدید آباده معرفی و از خدمات محمد هادی هاشم پور شهردار قبلی این شهر قدردانی شد.

در این آیین، علی پولادیان با شهرداری صغاد خداحافظی کرد و علیرضا اسدی به عنوان شهردار جدید این شهر معرفی شد.