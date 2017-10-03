۵ تن مواد مخدر در استان بوشهر کشف شد/ انهدام ۳۵ باند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروانی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با پخش و توزیع مواد مخدر تلاش‌های گسترده‌ای در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی از اجرای برنامه‌های اطلاعاتی و پیاده‌سازی طرح‌های عملیاتی در سطح استان خبر داد و بیان کرد: در همین راستا از ابتدای امسال تاکنون پنج تن مواد مخدر در استان بوشهر کشف شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر از انهدام ۳۵ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: میزان کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر دارای افزایش ۲۹۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن است.

وی به انجام عملیات‌های مشترک با دیگر استان‌ها برای شناسایی باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد: ۸۰ درصد مواد مخدر کشف شده از نوع تریاک است.

خسروانی از رصد فعالیت‌های سوداگران مرگ در نقاط مختلف استان خبر داد و خاطرنشان کرد: عرصه برای فعالیت سوداگران و قاچاقچیان تنگ شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر از همکاری و مشارکت مردم در مقابله با سوداگران و کشف مواد مخدر از قاچاقچیان تقدیر و تشکر کرد و افزود: این مشارکت و همراهی نقش مهمی در افزایش کشفیات داشته است.