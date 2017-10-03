خودرو «ون» در آتش ایراد تقسیمات کشوری سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه، یک دستگاه خودرو «ون» در روستای «قلعه سین» از توابع شهرستان پیشوا در حالی در آتش سوخت، که شاهدان عینی از تاخیر در رسیدن خودروهای آتش نشانی خبر می دهند.

به گفته مسئول آتش نشانی شهرداری پیشوا، آتش سوزی خودرو در روستای «قلعه سین» هم زمان به آتش نشانی شهرداری پیشوا و سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین اطلاع داده شده بود.

مجید اصغری جعفری ادامه داد: به دلیل نزدیک بودن روستای قلعه سین به ایستگاه ورامین طبق هماهنگی های درون سازمانی، ورامین در این مواقع اطفاء حریق را پوشش می دهد که با این حال واحد اطفاء حریق آتش نشانی ورامین و پیشوا در یک زمان به محل حریق رسیدند.

وی افزود: آتش سوزی مربوط به یک خودرو «ون» اسقاطی بود که اطفا شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین، اما این مطالب را تایید نکرده و می گوید: در تقسیمات کشوری روستای «قلعه سین» جزو محدوده پیشوا قرار دارد و در صورت بروز هر حادثه آتش نشانی پیشوا موظف است در محل حادثه حضور پیدا کند.

محسن پارسا یادآور شد: هیچ توافقنامه ای با آتش نشانی پیشوا مبنی بر حضور آتش نشانی ورامین در روستاهای پیشوا منعقد نشده است و هر زمانی که نیاز به کمک سازمان آتش نشانی ورامین در پیشوا بوده با درخواست آتش نشانی پیشوا سریعا انجام شده است.

بر اساس این گزارش، شهرستان پیشوا در سال ۱۳۸۹ از ورامین جدا و مستقل شد، از همان زمان جدایی پیشوا از ورامین، ایرادات فراوانی بر تقسیمات کشوری وارد است، که همواره سبب انتقادات مسئولین هر دو شهرستان و عدم خدمات رسانی مطلوب به مردم بوده است.

سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک، پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر از نبود اراده جدی در مسئولین دولت یازدهم برای اصلاح تقسیمات کشوری انتقاد کرده بود.

یکی از موارد ضعف خدمات رسانی به مردم، امشب نمایان شد، اگر حادثه ای بزرگ تر از آتش سوزی خودروی ون رخ دهد، مردم روستاهای فراوانی که در تقسیمات کشوری بسیار بد تقسیم بندی شده اند، باید در آتش ایرادات موجود بسوزند.

۷ سال از شهرستان شدن پیشوا می گذرد و مردم شهرستان های ورامین و پیشوا یک مطالبه بسیار ساده دارند، روستاهای نزدیک ورامین، زیر مجموعه ورامین و روستاهای نزدیک پیشوا زیر مجموعه پیشوا شوند.