شبكه خبري العربيه ادعاهاي وزير دفاع آمريكا درباره اين شبكه را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، گردانندگان شبكه العربيه با صدور بيانيه اي ادعاهاي "دونالد رامسفلد " وزير دفاع آمريكا درباره همكاري احتمالي اين شبكه با طرفداران صدام درحمله به نيروهاي اشغالگر بشدت رد كرد .

رامسفلد روز سه شنبه گذشته اعلام كرده بود به نظر مي رسد شبكه هاي خبري العربيه و الجزيره كه هم اكنون دفاترشان در عراق تعطيل شده است با نيروهاي مقاومت بر ضد نيروهاي ائتلاف همكاري مي كنند .دراين بيانيه كه به زبان انگليسي درمقراصلي اين شبكه در" دبي" منتشر شده است آمده است، مسئولان اين شبكه خبري ادعاهاي رامسفلد را بي پايه و اساس دانستند و از وي خواستند براي اثبات ادعاي خود دليل و سند بياورد .اين بيانيه افزود : بر وزير دفاع آمريكا لازم است پيش از اينكه اتهامات خطرناك خود را متوجه اين رسانه خبري كند دلايل خود را درباره همكاري شبكه العربيه با طرفدران صدام عنوان كند .